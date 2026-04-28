Лікар назвав 5 продуктів, які захистять організм від раку та знизять ризик смерті

Харчування має важливе значення для здоров’я організму. Провідний світовий лікар і дослідник, який спеціалізується на раку та взаємозв'язку між харчуванням і здоров'ям, доктор Вільям Лі розповів, що провокує розвиток раку та які продукти варто вживати, щоб знизити ризик.

Лікар попередив, що ракові клітини можуть бути нешкідливими, якщо організм має власні захисні механізми для боротьби з ними. Однак коли захист ослаблений, ракові захворювання розвиваються — і це вже несе загрозу. Найкращим середовищем для розвитку ракових клітин експерт назвав запалення. Тож зменшення запалення зменшить ризик раку.

Лікар назвав 5 продуктів, які допомагають боротися з раком та знизити ризик смерті:

Соя — дослідження показало, що жінки, які споживали найбільше сої, приблизно склянку соєвого молока на день, 10 грамів соєвого білка на день, мали на 30% менший ризик смерті від раку молочної залози. Лікар підкреслив, що збільшення споживання сої знижувало смертність, знижувало ризик смерті.

Помідори — є джерелом протизапального біологічно активного вітаміну С, який чудово сприяє гідратації. Помідори багаті на каротиноїди, що підтримує здоровий зір. Природна сполука лікопін, один із каротиноїдів, допомагає боротися з раком. Ця сполука може перекривати кровопостачання, яке живить рак.

Яблука — в них міститься потужний біоактивний поліфенол — хлорогенова кислота. Це надзвичайно потужна протизапальна речовина, яка допомагає знизити рівень запальних біомаркерів. Клітковина в яблуках також сприяє зниженню запалення.

Ягоди — в ожині, чорниці, полуниці та малині є антоціани — потужні антиоксиданти. За даними лікаря, вони корисні для серцево-судинної системи, а також вони перекривають кровопостачання ракових клітин. Клітковина в ягодах сприяє зменшенню запалення.

Чай та кава — містять поліфеноли, які посилюють реакції організму на боротьбу з раком.

