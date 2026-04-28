Лікар назвав 5 продуктів, які захистять організм від раку та знизять ризик смерті
Лікар назвав 5 продуктів, які захистять організм від раку та знизять ризик смерті

ТОП продуктів, які захистять організм від раку та знизять ризик смерті

28 квітня 2026, 16:41
Кречмаровская Наталия

Харчування має важливе значення для здоров’я організму. Провідний світовий лікар і дослідник, який спеціалізується на раку та взаємозв'язку між харчуванням і здоров'ям, доктор Вільям Лі розповів, що провокує розвиток раку та які продукти варто вживати, щоб знизити ризик. 

Лікар назвав 5 продуктів, які захистять організм від раку та знизять ризик смерті

Лікар попередив, що ракові клітини можуть бути нешкідливими, якщо організм має власні захисні механізми для боротьби з ними. Однак коли захист ослаблений, ракові захворювання розвиваються — і це вже несе загрозу. Найкращим середовищем для розвитку ракових клітин експерт назвав запалення. Тож зменшення запалення зменшить ризик раку.

Лікар назвав 5 продуктів, які допомагають боротися з раком та знизити ризик смерті:  

Соя — дослідження показало, що жінки, які споживали найбільше сої, приблизно склянку соєвого молока на день, 10 грамів соєвого білка на день, мали на 30% менший ризик смерті від раку молочної залози. Лікар підкреслив, що збільшення споживання сої знижувало смертність, знижувало ризик смерті.

Помідори — є джерелом протизапального біологічно активного вітаміну С, який чудово сприяє гідратації. Помідори багаті на каротиноїди, що підтримує здоровий зір. Природна сполука лікопін, один із каротиноїдів, допомагає боротися з раком. Ця сполука може перекривати кровопостачання, яке живить рак. 

Яблука — в них міститься потужний біоактивний поліфенол — хлорогенова кислота. Це надзвичайно потужна протизапальна речовина, яка допомагає знизити рівень запальних біомаркерів. Клітковина в яблуках також сприяє зниженню запалення. 

Ягоди — в ожині, чорниці, полуниці та малині є антоціани — потужні антиоксиданти. За даними лікаря, вони корисні для серцево-судинної системи, а також вони перекривають кровопостачання ракових клітин. Клітковина в ягодах сприяє зменшенню запалення. 

Чай та кава — містять поліфеноли, які посилюють реакції організму на боротьбу з раком. 

Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/five-foods-fight-cancer-lower-37069643
