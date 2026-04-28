Врач назвал 5 продуктов, которые защитят организм от рака и снизят риск смерти

Питание имеет немаловажное значение для здоровья организма. Ведущий мировой врач и исследователь, специализирующийся на раке и взаимосвязи между питанием и здоровьем, доктор Уильям Ли рассказал, что провоцирует развитие рака и какие продукты следует употреблять, чтобы снизить риск.

Здоровье. Иллюстративное фото

Врач предупредил, что раковые клетки могут быть безвредными, если у организма есть собственные защитные механизмы для борьбы с ними. Однако когда защита ослаблена, раковые заболевания развиваются — и это уже несет угрозу. Лучшей средой для развития раковых клеток эксперт назвал воспаление. Поэтому уменьшение воспаления снизит риск рака.

Врач назвал 5 продуктов, которые помогают бороться с раком и снизить риск смерти:

Соя — исследование показало, что женщины, потреблявшие больше сои, примерно стакан соевого молока в день, 10 граммов соевого белка в день, имели на 30% меньший риск смерти от рака молочной железы. Врач подчеркнул, что увеличение потребления сои снижало смертность, снижало риск смерти.

Помидоры - являются источником противовоспалительного биологически активного витамина С, который прекрасно способствует гидратации. Помидоры богаты каротиноидами, поддерживающими здоровое зрение. Естественное соединение ликопин, один из каротиноидов, помогает бороться с раком. Это соединение может перекрывать кровоснабжение, питающее рак.

Яблоки – в них содержится мощный биоактивный полифенол – хлорогеновая кислота. Это очень мощное противовоспалительное вещество, которое помогает снизить уровень воспалительных биомаркеров. Клетчатка в яблоках также способствует понижению воспаления.

Ягоды – в ежевике, чернике, клубнике и малине есть антоцианы – мощные антиоксиданты. По данным врача, они полезны для сердечно-сосудистой системы, а также перекрывают кровоснабжение раковых клеток. Клетчатка в ягодах способствует уменьшению воспаления.

Чай и кофе – содержат полифенолы, которые усиливают реакции организма на борьбу с раком.

