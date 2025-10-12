5 продуктів, які скорочують життя: що радять уникати дієтологи

Більшість із нас знає, що хот-доги, бекон чи газовані напої не найкращий вибір для здоров’я. Але мало хто усвідомлює, що, за підрахунками вчених, один хот-дог може скоротити життя на цілих 36 хвилин. Таких висновків дійшли дослідники з Мічиганського університету (США), які створили спеціальний індекс здорового харчування, щоб оцінити вплив продуктів на тривалість життя.

Продукти, які скорочують життя. Фото з відкритих джерел

Дослідження американських вчених ще раз довело, що високооброблені продукти не лише шкодять серцю, судинам та травній системі, а вони буквально віднімають час життя. Нижче приведено п’ять продуктів, які наука радить мінімізувати у своєму раціоні заради здоров’я.

1. Хот-доги

Символ фастфуду очолив антирейтинг. За підрахунками вчених, один з’їдений хот-дог забирає 36 хвилин життя. Хот-дог — це суміш м’яса сумнівної якості, стабілізаторів, підсилювачів смаку та консервантів. За даними ВООЗ, споживання понад 50 г переробленого м’яса щодня значно підвищує ризик серцево-судинних і онкологічних захворювань.

2. Бекон

Бекон містить надлишок солі, нітритів, фосфатів та ароматизаторів. Міжнародне агентство з дослідження раку класифікує його як канцероген Групи 1, тобто доведено його шкідливий вплив на здоров’я людини. Регулярне споживання бекону підвищує ризик раку товстої кишки та шлунка.

3. Чизбургер

За підрахунками вчених один подвійний чизбургер забирає близько 9 хвилин життя. Велика кількість жиру, солі та порожніх калорій перетворює його на "порожню енергію". У середньому бургер із фастфуду містить 250–300 ккал, але практично не має вітамінів і клітковини.

4. Газовані напої

Одна банка коли чи енергетика може скоротити життя на 12 хвилин. У середньому в такому напої до 10 чайних ложок цукру, що підвищує ризик ожиріння, діабету 2 типу та карієсу. Також сюди варто додати барвники, кислоти й консерванти, які у підсумку утворять суміш, від якої організм швидко виснажується.

5. Солодкі та солоні закуски

Чипси, печиво, снеки, готові булочки — усе це приклади високообробленої їжі, наповненої жирами, підсилювачами смаку й цукром. Вони дають короткочасне задоволення, але провокують переїдання, підвищують рівень холестерину й поступово шкодять серцю.

Як продовжити життя — продукти, як сприяють довголіттю

Дослідження показало, що правильний вибір їжі може не лише зберегти здоров’я, а й додати хвилини життя. Зокрема запечений лосось та банан додають по 13,5 хвилини, огірок — 10, помідор — 3,8, а авокадо — 1,5 хвилини.

Найкраща порада від дієтологів полягає у тому, щоб мінімізувати споживання оброблених продуктів і повернутися до простої та натуральної їжі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що кардіохірург назвав чотири продукти, які він ніколи не вживає

Також "Коментарі" писали, що українка розповіла про 10 звичних для нас продуктів, яких не їдять у США.