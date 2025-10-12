logo

Здоровье диета и питание 5 продуктов, которые сокращают жизнь: советуют избегать диетологи
5 продуктов, которые сокращают жизнь: советуют избегать диетологи

Хот-дог может забрать 36 минут жизни, а газировка - 12. Ученые назвали 5 самых вредных продуктов, которые ускоряют старение и вредят здоровью.

12 октября 2025, 16:15
Автор:
Slava Kot

Большинство из нас знают, что хот-доги, бекон или газированные напитки – не лучший выбор для здоровья. Но мало кто осознает, что, по подсчетам учёных, один хот-дог может сократить жизнь на целых 36 минут. К таким выводам пришли исследователи из Мичиганского университета (США), создавшие специальный индекс здорового питания, чтобы оценить влияние продуктов на продолжительность жизни.

5 продуктов, которые сокращают жизнь: советуют избегать диетологи

Продукты, сокращающие жизнь. Фото из открытых источников

Исследование американских ученых еще раз доказало, что высокообработанные продукты не только вредят сердцу, сосудам и пищеварительной системе, но и буквально отнимают время жизни. Ниже приведены пять продуктов, которые наука советует минимизировать в рационе ради здоровья.

1. Хот-доги

Символ фастфуда возглавил антирейтинг. По подсчетам ученых, один съеденный хот-дог уносит 36 минут жизни. Хот-дог – это смесь мяса сомнительного качества, стабилизаторов, усилителей вкуса и консервантов. По данным ВОЗ, потребление более 50 г переработанного мяса ежедневно значительно повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

2. Бекон

Бекон содержит избыток соли, нитритов, фосфатов и ароматизаторов. Международное агентство по исследованию рака классифицирует его как канцероген Группы 1, то есть доказано его вредное влияние на здоровье человека. Регулярное потребление бекона повышает риск рака толстой кишки и желудка.

3. Чизбургер

По подсчетам ученых один двойной чизбургер уносит около 9 минут жизни. Большое количество жира, соли и пустых калорий превращает его в "пустую энергию". В среднем бургер из фастфуда содержит 250–300 ккал, но практически не содержит витаминов и клетчатки.

4. Газированные напитки

Одна банка колы или энергетика может сократить жизнь на 12 минут. В среднем в таком напитке до 10 чайных ложек сахара, что повышает риск ожирения, диабета 2 типа и кариеса. Также сюда следует добавить красители, кислоты и консерванты, которые в результате образуют смесь, от которой организм быстро истощается.

5. Сладкие и соленые закуски

Чипсы, печенье, снеки, готовые булочки – все это примеры высокообработанной пищи, наполненной жирами, усилителями вкуса и сахаром. Они дают кратковременное удовольствие, но провоцируют переедание, повышают уровень холестерина и постепенно вредят сердцу.

Как продлить жизнь — продукты, способствующие долголетию

Исследование показало, что правильный выбор пищи может не только сохранить здоровье, но и прибавить минуты жизни. В частности, запеченный лосось и банан добавляют по 13,5 минуты, огурец — 10, помидор — 3,8, а авокадо — 1,5 минуты.

Лучший совет от диетологов состоит в том, чтобы минимизировать потребление обработанных продуктов и вернуться к простой и натуральной пище.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кардиохирург назвал четыре продукта, которые он никогда не употребляет.

Также "Комментарии" писали, что украинка рассказала о 10 привычных для нас продуктах, которые не едят в США.



Источник: https://www.thesun.co.uk/health/15916084/hotdog-shortens-your-lifespan-peanut-butter-jelly/
