5 продуктов, которые сокращают жизнь: советуют избегать диетологи

Большинство из нас знают, что хот-доги, бекон или газированные напитки – не лучший выбор для здоровья. Но мало кто осознает, что, по подсчетам учёных, один хот-дог может сократить жизнь на целых 36 минут. К таким выводам пришли исследователи из Мичиганского университета (США), создавшие специальный индекс здорового питания, чтобы оценить влияние продуктов на продолжительность жизни.

Продукты, сокращающие жизнь. Фото из открытых источников

Исследование американских ученых еще раз доказало, что высокообработанные продукты не только вредят сердцу, сосудам и пищеварительной системе, но и буквально отнимают время жизни. Ниже приведены пять продуктов, которые наука советует минимизировать в рационе ради здоровья.

1. Хот-доги

Символ фастфуда возглавил антирейтинг. По подсчетам ученых, один съеденный хот-дог уносит 36 минут жизни. Хот-дог – это смесь мяса сомнительного качества, стабилизаторов, усилителей вкуса и консервантов. По данным ВОЗ, потребление более 50 г переработанного мяса ежедневно значительно повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

2. Бекон

Бекон содержит избыток соли, нитритов, фосфатов и ароматизаторов. Международное агентство по исследованию рака классифицирует его как канцероген Группы 1, то есть доказано его вредное влияние на здоровье человека. Регулярное потребление бекона повышает риск рака толстой кишки и желудка.

3. Чизбургер

По подсчетам ученых один двойной чизбургер уносит около 9 минут жизни. Большое количество жира, соли и пустых калорий превращает его в "пустую энергию". В среднем бургер из фастфуда содержит 250–300 ккал, но практически не содержит витаминов и клетчатки.

4. Газированные напитки

Одна банка колы или энергетика может сократить жизнь на 12 минут. В среднем в таком напитке до 10 чайных ложек сахара, что повышает риск ожирения, диабета 2 типа и кариеса. Также сюда следует добавить красители, кислоты и консерванты, которые в результате образуют смесь, от которой организм быстро истощается.

5. Сладкие и соленые закуски

Чипсы, печенье, снеки, готовые булочки – все это примеры высокообработанной пищи, наполненной жирами, усилителями вкуса и сахаром. Они дают кратковременное удовольствие, но провоцируют переедание, повышают уровень холестерина и постепенно вредят сердцу.

Как продлить жизнь — продукты, способствующие долголетию

Исследование показало, что правильный выбор пищи может не только сохранить здоровье, но и прибавить минуты жизни. В частности, запеченный лосось и банан добавляют по 13,5 минуты, огурец — 10, помидор — 3,8, а авокадо — 1,5 минуты.

Лучший совет от диетологов состоит в том, чтобы минимизировать потребление обработанных продуктов и вернуться к простой и натуральной пище.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кардиохирург назвал четыре продукта, которые он никогда не употребляет.

Также "Комментарии" писали, что украинка рассказала о 10 привычных для нас продуктах, которые не едят в США.