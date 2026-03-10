logo_ukra

Користь яблук залежить від часу вживання: вчені здивували причиною
НОВИНИ

Користь яблук залежить від часу вживання: вчені здивували причиною

Виявляється, користь яблук для організму залежить від часу їх споживання, особливо у вечірній час

10 березня 2026, 16:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Яблука давно вважаються одним із найзручніших і найкорисніших перекусів. Вони низькокалорійні, багаті клітковиною, вітамінами та антиоксидантами, а в магазинах доступні у великому асортименті. Проте фахівці наголошують, що час споживання цього фрукта може значно впливати на засвоєння поживних речовин та ефект на організм.

Користь яблук залежить від часу вживання: вчені здивували причиною

Фото: з відкритих джерел

Людський організм функціонує за циркадними ритмами – рівень гормонів, швидкість метаболізму та активність травної системи змінюються протягом дня. Зранку обмін речовин працює ефективніше, клітини більш чутливі до інсуліну, а цукри з фруктів швидше перетворюються на енергію. Тому ранкове яблуко може стати ідеальним початком дня: воно заряджає енергією, стимулює роботу кишечника завдяки клітковині та підтримує стабільний рівень цукру у крові. Крім того, фрукт містить вітамін С, який підвищує імунітет і покращує концентрацію. Яблуко можна додавати до сніданків: з йогуртом, вівсянкою або горіхами.

У першій половині дня яблука також чудово підходять як перекус між основними прийомами їжі. Клітковина дарує відчуття ситості, а природні цукри допомагають підтримувати рівень енергії без різких стрибків глюкози. Вітаміни групи B та поліфеноли сприяють нормальній роботі нервової системи і покращують концентрацію під час навчання або роботи.

Вечірнє споживання яблук варто обмежувати: клітковина стимулює кишечник, а натуральні цукри можуть підвищувати рівень глюкози та викликати важкість, здуття або порушувати сон. Якщо хочеться щось легке перед сном, краще обрати запечене яблуко – після термічної обробки фрукт стає м’якшим і легше засвоюється.

Фахівці рекомендують їсти яблука переважно у першій половині дня – на сніданок, легкий обід або перекус. Увечері ж краще обмежити споживання, щоб уникнути проблем зі сном і травленням.

Як вже писали "Коментарі", один із найпопулярніших продуктів для сніданку може стати важливим елементом профілактики небезпечних захворювань. Дослідники вважають, що регулярне вживання йогурту здатне допомогти зменшити ризик розвитку раку кишківника. Про це повідомляє видання Daily Express з посиланням на коментарі фахівців. 



