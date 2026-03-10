Польза яблок зависит от времени употребления: ученые удивили причиной

Яблоки давно считаются одним из самых удобных и полезных перекусов. Они низкокалорийны, богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, а в магазинах доступны в большом ассортименте. Однако специалисты отмечают, что время потребления этого фрукта может оказывать значительное влияние на усвоение питательных веществ и эффект на организм.

Фото: из открытых источников

Человеческий организм функционирует по циркадным ритмам – уровень гормонов, скорость метаболизма и активность пищеварительной системы меняются в течение дня. Утром обмен веществ работает более эффективно, клетки более чувствительны к инсулину, а сахара из фруктов быстрее превращаются в энергию. Поэтому утреннее яблоко может стать идеальным началом дня: оно заряжается энергией, стимулирует работу кишечника благодаря клетчатке и поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Кроме того, фрукт содержит витамин С, повышающий иммунитет и улучшающий концентрацию. Яблоко можно добавлять к завтракам: с йогуртом, овсянкой или орехами.

В первой половине дня яблоки также отлично подходят как перекус между основными приемами пищи. Клетчатка дарит ощущение сытости, а естественные сахара помогают поддерживать уровень энергии без резких скачков глюкозы. Витамины группы B и полифенолы способствуют нормальной работе нервной системы и улучшают концентрацию во время учебы или работы.

Вечернее потребление яблок следует ограничивать: клетчатка стимулирует кишечник, а натуральные сахара могут повышать уровень глюкозы и вызвать тяжесть, вздутие или нарушать сон. Если хочется что-нибудь легкое перед сном, лучше выбрать запеченное яблоко – после термической обработки фрукт становится более мягким и легче усваивается.

Специалисты рекомендуют есть яблоки преимущественно в первой половине дня – завтрак, легкий обед или перекус. Вечером лучше ограничить потребление, чтобы избежать проблем со сном и пищеварением.

