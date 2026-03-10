Рак кишківника вже не загроза завдяки одному простому продукту: це відкриття вражає

Один із найпопулярніших продуктів для сніданку може стати важливим елементом профілактики небезпечних захворювань. Дослідники вважають, що регулярне вживання йогурту здатне допомогти зменшити ризик розвитку раку кишківника. Про це повідомляє видання Daily Express з посиланням на коментарі фахівців.

Фото: 24 Канал

Професор біомедицини з Університету Англії Раскін Джастін Стеббінг пояснив, що нові наукові дані свідчать: певні щоденні харчові звички можуть суттєво впливати на профілактику онкологічних захворювань.

За словами лікарів, особливу тривогу викликає швидке зростання випадків колоректального раку серед молодих людей. За останні роки кількість пацієнтів молодше 55 років у багатьох країнах фактично подвоїлася. Однією з головних причин такого тренду називають сучасне харчування, у якому переважає ультраоброблена їжа.

Як зазначає Стеббінг, пацієнти часто запитують, чи можна знизити ймовірність розвитку хвороби завдяки змінам у раціоні. Останні дослідження показали, що несподіваним союзником у цьому може бути саме натуральний йогурт.

Секрет користі продукту полягає у його впливі на мікробіом кишківника. Корисні бактерії, які містяться у ферментованих молочних продуктах, допомагають підтримувати здоровий баланс мікрофлори та створюють сприятливі умови для роботи імунної системи.

Вчені підкреслюють, що кишковий мікробіом відіграє ключову роль у підтримці здоров’я: він впливає на травлення, імунітет і навіть може змінювати ризик розвитку раку. Згідно з результатами масштабного наукового проєкту, у якому брали участь понад 150 тисяч добровольців, регулярне споживання щонайменше двох порцій йогурту на тиждень пов’язане зі зниженням імовірності розвитку деяких агресивних форм раку товстої кишки.

При цьому науковці наголошують, що йогурт не є універсальним засобом від раку, але його регулярне включення до раціону може стати корисним елементом здорового способу життя.

Крім потенційного захисту від онкології, йогурт має й інші переваги для організму. Завдяки високому вмісту кальцію він допомагає підтримувати міцність кісток і знижує ризик остеопорозу. Також цей продукт може сприяти нормалізації артеріального тиску та зменшенню ризику розвитку діабету II типу.

