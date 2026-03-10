Рак кишечника уже не угроза благодаря одному простому продукту: это открытие поражает

Один из популярнейших продуктов для завтрака может стать важным элементом профилактики опасных заболеваний. Исследователи считают, что регулярное употребление йогурта способно помочь снизить риск развития рака кишечника. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на комментарии специалистов.

Фото: 24 Канал

Профессор биомедицины из Университета Англии Раскин Джастин Стеббинг объяснил, что новые научные данные свидетельствуют: определенные ежедневные пищевые привычки могут оказывать существенное влияние на профилактику онкологических заболеваний.

По словам врачей, особую тревогу вызывает скорый рост случаев колоректального рака среди молодых людей. За последние годы количество пациентов младше 55 лет во многих странах фактически удвоилось. Одной из главных причин такого тренда называют современное питание, в котором преобладает ультраобработанная пища.

Как отмечает Стеббинг, пациенты часто спрашивают, можно ли снизить вероятность развития болезни из-за изменений в рационе. Последние исследования показали, что неожиданным союзником в этом может стать именно натуральный йогурт.

Секрет пользы продукта заключается в его влиянии на микробиом кишечника. Полезные бактерии, содержащиеся в ферментированных молочных продуктах, помогают поддерживать здоровый баланс микрофлоры и создают благоприятные условия для работы иммунной системы.

Ученые подчеркивают, что кишечный микробиом играет ключевую роль в поддержании здоровья: он влияет на пищеварение, иммунитет и даже может изменять риск развития рака. Согласно результатам масштабного научного проекта, в котором участвовало более 150 тысяч добровольцев, регулярное потребление не менее двух порций йогурта в неделю связано со снижением вероятности развития некоторых агрессивных форм рака толстой кишки.

При этом ученые отмечают, что йогурт не является универсальным средством от рака, но его регулярное включение в рацион может стать полезным элементом здорового образа жизни.

Помимо потенциальной защиты от онкологии, у йогурта есть и другие преимущества для организма. Благодаря высокому содержанию кальция он помогает поддерживать крепкость костей и снижает риск остеопороза. Также этот продукт может способствовать нормализации АД и уменьшению риска развития диабета II типа.

