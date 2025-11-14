Користь яблук беззаперечна: експерти вказали на несподівану перевагу

Яблука — один із найпопулярніших фруктів у світі, і їхня користь для організму важко переоцінити. Вони багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами, але особливо цінна їхня клітковина. За даними USDA, середнє яблуко містить приблизно 4–5 грамів клітковини. Регулярне щоденне вживання одного яблука допомагає наблизитися до рекомендованої денної норми — 25–38 грамів клітковини, зазначає Eatingwell.

Дієтологи підкреслюють, що для максимальної користі від яблук варто обирати певний час доби для їх споживання.

Коли краще їсти яблука?

"Хоча універсального правила немає, дослідження свідчать, що ранок є оптимальним часом для отримання користі від клітковини", — пояснює дієтолог Ейвері Зенкер.

Переваги ранкового вживання яблук:

Підтримка травлення

Яблуко на початку дня допомагає стимулювати роботу кишківника. Пектин, який міститься у фрукті, слугує їжею для корисних бактерій кишечника, сприяючи нормальній роботі шлунково-кишкового тракту та запобігаючи закрепам. Це дозволяє організму ефективніше починати день, активуючи природні процеси травлення.

Регуляція рівня цукру в крові

Ранкове яблуко допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози протягом дня. Пектин створює густий гель у кишківнику, уповільнюючи перетравлення та всмоктування цукрів. Як зазначає дієтологиня Дженні Фінке, такий ефект зменшує ризик різких стрибків рівня цукру та знижує потребу в перекусах протягом дня.

