Польза яблок бесспорна: эксперты указали на неожиданное преимущество

Когда яблоки приносят больше пользы: неожиданные советы экспертов

14 ноября 2025, 10:50
Яблоки – один из самых популярных фруктов в мире, и их польза для организма трудно переоценить. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, но особенно ценна их клетчатка. По данным USDA, среднее яблоко содержит примерно 4–5 г клетчатки. Регулярное ежедневное употребление одного яблока помогает приблизиться к рекомендованной дневной норме — 25-38 г клетчатки, отмечает Eatingwell.

Польза яблок бесспорна: эксперты указали на неожиданное преимущество

Диетологи подчеркивают, что для максимальной пользы от яблок следует выбирать время суток для их потребления.

Когда лучше есть яблоки?

"Хотя универсального правила нет, исследования свидетельствуют, что утро является оптимальным временем для извлечения пользы от клетчатки", — объясняет диетолог Эйвери Зенкер.

Преимущества утреннего употребления яблок:

Поддержка пищеварения

Яблоко в начале дня помогает стимулировать работу кишечника. Пектин, содержащийся во фрукте, служит пищей для полезных бактерий кишечника, способствуя нормальной работе желудочно-кишечного тракта и предотвращая запоры. Это позволяет организму более эффективно начинать день, активируя естественные процессы пищеварения.

Регуляция уровня сахара в крови

Утреннее яблоко помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в течение дня. Пектин создает густой гель в кишечнике, замедляя переваривание и всасывание сахаров. Как отмечает диетология Дженни Финке, такой эффект уменьшает риск резких скачков уровня сахара и снижает потребность в перекусах в течение дня.

