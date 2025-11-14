logo_ukra

BTC/USD

97158

ETH/USD

3216.46

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Вплив стресу на рівень цукру: медики терміново виступили із застереженням
commentss НОВИНИ Всі новини

Вплив стресу на рівень цукру: медики терміново виступили із застереженням

Експерти з харчування наголосили, що особливо шкідливим для здоров’я є тривалий хронічний стрес

14 листопада 2025, 09:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Стрес – це не лише психологічний стан, а комплексний фізіологічний процес, який охоплює весь організм. Коли людина переживає стрес, активуються всі основні системи тіла, що проявляється широким спектром емоційних та фізичних симптомів, пише EatingWell.

Вплив стресу на рівень цукру: медики терміново виступили із застереженням

Фото: з відкритих джерел

Гострий стрес, наприклад через забуті ключі або підготовку до публічного виступу, є нормальною частиною життя. Але постійний хронічний стрес може серйозно шкодити здоров’ю. Найпоширеніші прояви стресу – проблеми з травленням, головний біль, прискорене серцебиття. Однак є й менш очевидні сигнали: наприклад, люди з діабетом можуть помічати, що стрес ускладнює контроль рівня цукру в крові.

Дієтологи наголошують на трьох головних механізмах впливу стресу на цукор у крові:

Гормональні сплески. Організм реагує на стрес так, ніби загрожує небезпека, і виділяє кортизол та адреналін. За словами Вандани Шет (Cureus), це підвищує рівень цукру та ускладнює роботу інсуліну. Хронічно високий кортизол також сприяє накопиченню вісцерального жиру. Кімберлі Роуз-Френсіс (EXCLI) додає, що це може призвести до інсулінорезистентності, ожиріння та діабету 2 типу.

Порушення сну. Стрес заважає заснути та викликає втому. Дослідження Американської академії медицини сну показують, що близько 75% людей відчувають проблеми зі сном через стрес. Поганий сон посилює порушення рівня цукру в крові.

Емоційне переїдання. При стресі люди тягнуться до калорійної та солодкої їжі, що підвищує цукор. Кортизол не лише сприяє інсулінорезистентності, а й збільшує апетит до висококалорійних продуктів.

Експерти радять для контролю стресу та рівня цукру в крові: достатній сон, регулярну фізичну активність та заняття хобі. Ці звички допомагають підтримувати здоров’я, емоційну стабільність та нормальний цукор у довгостроковій перспективі.

Як вже писали "Коментарі", багато хто переконаний, що рання пробіжка натщесерце пришвидшує спалювання жиру, однак це працює далеко не для всіх.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини