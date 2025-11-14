Вплив стресу на рівень цукру: медики терміново виступили із застереженням

Стрес – це не лише психологічний стан, а комплексний фізіологічний процес, який охоплює весь організм. Коли людина переживає стрес, активуються всі основні системи тіла, що проявляється широким спектром емоційних та фізичних симптомів, пише EatingWell.

Фото: з відкритих джерел

Гострий стрес, наприклад через забуті ключі або підготовку до публічного виступу, є нормальною частиною життя. Але постійний хронічний стрес може серйозно шкодити здоров’ю. Найпоширеніші прояви стресу – проблеми з травленням, головний біль, прискорене серцебиття. Однак є й менш очевидні сигнали: наприклад, люди з діабетом можуть помічати, що стрес ускладнює контроль рівня цукру в крові.

Дієтологи наголошують на трьох головних механізмах впливу стресу на цукор у крові:

Гормональні сплески. Організм реагує на стрес так, ніби загрожує небезпека, і виділяє кортизол та адреналін. За словами Вандани Шет (Cureus), це підвищує рівень цукру та ускладнює роботу інсуліну. Хронічно високий кортизол також сприяє накопиченню вісцерального жиру. Кімберлі Роуз-Френсіс (EXCLI) додає, що це може призвести до інсулінорезистентності, ожиріння та діабету 2 типу.

Порушення сну. Стрес заважає заснути та викликає втому. Дослідження Американської академії медицини сну показують, що близько 75% людей відчувають проблеми зі сном через стрес. Поганий сон посилює порушення рівня цукру в крові.

Емоційне переїдання. При стресі люди тягнуться до калорійної та солодкої їжі, що підвищує цукор. Кортизол не лише сприяє інсулінорезистентності, а й збільшує апетит до висококалорійних продуктів.

Експерти радять для контролю стресу та рівня цукру в крові: достатній сон, регулярну фізичну активність та заняття хобі. Ці звички допомагають підтримувати здоров’я, емоційну стабільність та нормальний цукор у довгостроковій перспективі.

