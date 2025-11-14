Влияние стресса на уровень сахара: медики срочно выступили с оговоркой

Стресс – это не только психологическое состояние, но и комплексный физиологический процесс, охватывающий весь организм. Когда человек испытывает стресс, активируются все основные системы тела, что проявляется широким спектром эмоциональных и физических симптомов, пишет EatingWell.

Острый стресс, например из-за забытых ключей или подготовки к публичному выступлению, является нормальной частью жизни. Но постоянный хронический стресс может серьезно вредить здоровью. Самые распространенные проявления стресса – проблемы с пищеварением, головная боль, учащенное сердцебиение. Однако есть и менее очевидные сигналы: например, люди с диабетом могут замечать, что стресс усложняет контроль уровня сахара в крови.

Диетологи отмечают три главных механизма влияния стресса на сахар в крови:

Гормональные всплески . Организм реагирует на стресс так, будто угрожает опасность и выделяет кортизол и адреналин. По словам Ванданы Шет (Cureus), это повышает уровень сахара и усложняет работу инсулина. Хронически высокий кортизол способствует также накоплению висцерального жира. Кимберли Роуз-Фрэнсис (EXCLI) добавляет, что это может привести к инсулинорезистентности, ожирению и диабету 2 типа.

Нарушение сна . Стресс мешает уснуть и вызывает усталость. Исследования Американской академии медицины сна показывают, что около 75% людей испытывают проблемы со сном из-за стресса. Плохой сон усугубляет нарушение уровня сахара в крови.

Эмоциональное переедание . При стрессе люди тянутся к калорийной и сладкой пище, что повышает сахар. Кортизол не только способствует инсулинорезистентности, но и увеличивает аппетит к высококалорийным продуктам.

Эксперты рекомендуют для контроля стресса и уровня сахара в крови: достаточный сон, регулярную физическую активность и занятия хобби. Эти привычки помогают поддерживать здоровье, эмоциональную стабильность и нормальный сахар в долгосрочной перспективе.

