Кому заборонено вживати цитрусові: обмеження суттєві
НОВИНИ

Кому заборонено вживати цитрусові: обмеження суттєві

Як цитрусові впливають на здоров’я при певних захворюваннях

18 лютого 2026, 16:35
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Цитрусові фрукти називають корисним продуктом, адже вони є джерелом вітаміну С, антиоксидантів та мінералів. Фрукти зміцнюють імунітет, підтримують здоров’я шкіри та допомагають боротися з вільними радикалами. Однак є певні обмеження та застереження щодо вживання цитрусових фруктів. 

Кому заборонено вживати цитрусові: обмеження суттєві

Мандарин. Ілюстративне фото

Велика кількість кислот та біологічно активних речовин може стати причиною серйозних проблем для людей, хто має певні захворювання або приймає специфічні ліки. Заборонено вживати цитрусові наступним категоріям: 

людям із кислотним рефлюксом та гастроезофагеальною рефлюксною хворобою - цитрусові можуть погіршити стан. Природна кислотність продукту призводить до печії та подразнення слизової оболонки шлунка. Регулярне вживання апельсинів чи лимонів у таких випадках лише посилює симптоми,

тим, хто страждає на хвороби нирок, — додаткове навантаження на орган створює надлишок калію та оксалатів у цитрусових. У деяких випадках це сприяє утворенню каменів або ускладнює перебіг хронічних патологій, 

людям з алергією на цитрусові — реакції можуть проявлятися як висипи, свербіж, набряки слизових оболонок. Небажані наслідки може викликати навіть невелика кількість апельсинового соку,

тим, хто приймає певні медикаменти, — грейпфрут змінює метаболізм ліків у печінці, що може призвести до небезпечних концентрацій у крові. Біологічно активні сполуки цитрусових іноді підсилюють або послаблюють дію препаратів,

людям із частими проблемами травлення — високий вміст клітковини та кислот здатний викликати діарею або посилити запальні процеси у кишківнику.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, кому заборонено вживати сало. 




