Кому запрещено употреблять цитрусовые: ограничения существенные

Цитрусовые фрукты называют полезным продуктом, поскольку они являются источником витамина С, антиоксидантов и минералов. Фрукты укрепляют иммунитет, поддерживают здоровье кожи и помогают бороться со свободными радикалами. Однако есть определенные ограничения и предостережения относительно употребления цитрусовых фруктов.

Мандарин. Иллюстрационное фото

Большое количество кислот и биологически активных веществ может стать причиной серьезных проблем для людей, имеющих определенные заболевания или принимающих специфические лекарства. Запрещено употреблять цитрусовые следующим категориям:

людям с кислотным рефлюксом и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью – цитрусовые могут ухудшить состояние. Природная кислотность продукта приводит к изжоге и раздражению слизистой желудка. Регулярное употребление апельсинов или лимонов в таких случаях только усиливает симптомы,

тем, кто страдает болезнями почек, — дополнительная нагрузка на орган создает избыток калия и оксалатов у цитрусовых. В некоторых случаях это способствует образованию камней или осложняет течение хронических патологий,

людям с аллергией на цитрусовые – реакции могут проявляться как сыпь, зуд, отеки слизистых. Нежелательные последствия может вызвать даже небольшое количество апельсинового сока,

тем, кто принимает определенные медикаменты, — грейпфрут изменяет метаболизм лекарства в печени, что может привести к опасным концентрациям в крови. Биологически активные цитрусовые соединения иногда усиливают или ослабляют действие препаратов,

людям с частыми проблемами пищеварения – высокое содержание клетчатки и кислот способно вызвать диарею или усилить воспалительные процессы в кишечнике.

