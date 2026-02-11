logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Кому заборонено їсти помідори: обмеження здивують
commentss НОВИНИ Всі новини

Кому заборонено їсти помідори: обмеження здивують

Вживання помідорів може погіршити здоров’я: кому не варто вживати продукт

11 лютого 2026, 17:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Помідори — один із найпоширеніших овочів в Україні. Також широко використовують помідори в багатьох країнах. Вони багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти та корисні для організму. Однак деяким людям категорично заборонено їсти помідори.

Кому заборонено їсти помідори: обмеження здивують

Помідори. Фото з відкритих джерел

Категорично заборонено вживати помідори людям з: 

Алергією чи харчовою непереносимістю — у людей з алергією на томати після їхнього вживання можуть виникати висипання на шкірі, свербіж, печіння в роті, набряки обличчя, а у важких випадках можливі проблеми з диханням.

Порушеннями в роботі шлунково-кишкового тракту — органічні кислоти, що входять до складу томатів, здатні подразнювати слизову оболонку шлунка та кишківника. Це особливо небезпечно при гастриті з підвищеною кислотністю, виразковій хворобі та панкреатиті. Вживання томатів може посилити печію, болі в шлунку та інші симптоми. 

З хворобами печінки, жовчовивідних шляхів та нирок — овоч має жовчогінний ефект. При наявності каменів у жовчному міхурі або сечокам’яній хворобі вживання помідорів може призводити до загострень.

Синдромом подразненого кишківника, діареєю чи загостренням кислотного рефлюксу — загострення стану може виникнути через кислотність помідорів та складні вуглеводи. У таких випадках рекомендується або вживати томати в дуже обмежених кількостях, або замінювати їх менш кислими продуктами. 

Тож, хоча помідори є корисним продуктом для більшості людей, деяким категоріям варто обмежити вживання. У разі наявності хронічних захворювань, алергій або значних розладів травлення перед включенням помідорів до раціону слід проконсультуватися з лікарем. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кому категорично заборонено вживати молочні продукти. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини