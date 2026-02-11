Кому запрещено есть помидоры: ограничения удивят

Помидоры – один из самых распространенных овощей в Украине. Также широко используются помидоры во многих странах. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами и полезны для организма. Однако некоторым людям категорически запрещено есть помидоры.

Категорически запрещено употреблять помидоры людям из:

Аллергия или пищевая непереносимость — у людей с аллергией на томаты после их употребления могут возникать сыпь на коже, зуд, жжение во рту, отеки лица, а в тяжелых случаях возможны проблемы с дыханием.

Нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта – органические кислоты, входящие в состав томатов, способны раздражать слизистую желудка и кишечника. Это особенно опасно при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни и панкреатите. Употребление томатов может усилить изжогу, боли в желудке и другие симптомы.

С болезнями печени, желчевыводящих путей и почек – овощ имеет желчегонный эффект. При наличии камней в желчном пузыре или мочекаменной болезни употребление помидоров может приводить к обострениям.

Синдром раздраженного кишечника, диареей или обострением кислотного рефлюкса — обострение состояния может возникнуть из-за кислотности помидоров и сложных углеводов. В таких случаях рекомендуется либо употреблять томаты в очень ограниченных количествах, либо заменять их менее кислыми продуктами.

Хотя помидоры являются полезным продуктом для большинства людей, некоторым категориям следует ограничить употребление. При наличии хронических заболеваний, аллергий или значительных расстройств пищеварения перед включением помидоров в рацион следует проконсультироваться с врачом.

