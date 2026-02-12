logo_ukra

Кому небезпечно вживати картоплю: перелік обмежень несподіваний
commentss НОВИНИ Всі новини

Кому небезпечно вживати картоплю: перелік обмежень несподіваний

Вживання картоплі може спровокувати посилення симптомів хронічних захворювань

12 лютого 2026, 17:40
Автор:
Кречмаровская Наталия

Одним із найпопулярніших продуктів у світі називають картоплю. Овоч містить клітковину, вітаміни групи B, калій та інші корисні речовини. Однак картопля може бути шкідливою для деяких людей. 

Кому небезпечно вживати картоплю: перелік обмежень несподіваний

Картопля. Ілюстративне фото

Кому небезпечно їсти картоплю: 

Людям з діабетом - картопля має високий глікемічний індекс, тож після її вживання відбувається швидке підвищення рівня цукру. Регулярне вживання картоплі у великих кількостях може ускладнити контроль глюкози та призвести до погіршення стану.

Людям із зайвою вагою — овоч багатий на крохмаль, який швидко перетворюється на глюкозу. Це може сприяти набору ваги. Особливо небезпечно вживати смажену картоплю.

Людям з хворобами серця — цій категорії варто обмежувати вживання картоплі, приготовленої з великою кількістю олії чи солі. Такі страви підвищують рівень холестерину та тиск, що створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему.

Людям з алергією - картопля належить до родини пасльонових, тож тим, у кого є алергія на ці рослини, не варто її вживати. Алергія може проявитися у вигляді висипів, проблем із травленням чи навіть утрудненого дихання.

Людям із проблемами травлення — при гастриті чи виразковій хворобі вживання картоплі у великих кількостях може викликати дискомфорт. Особливо небезпечні страви з великою кількістю жиру, які ускладнюють роботу шлунка.

Особливу небезпеку становлять проросла або зелена картопля. Вона містить соланін — токсичну речовину, яка може викликати нудоту, блювання, головний біль і навіть серйозні отруєння. Тому людям із чутливим травленням, дітям та вагітним жінкам  категорично не рекомендується вживати таку картоплю.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кому категорично заборонено вживати помідори.



