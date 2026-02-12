logo

Кому опасно употреблять картофель: перечень ограничений неожиданный
НОВОСТИ

Кому опасно употреблять картофель: перечень ограничений неожиданный

Употребление картофеля может спровоцировать усиление симптомов хронических заболеваний

12 февраля 2026, 17:40
Автор:
Кречмаровская Наталия

Одним из самых популярных продуктов в мире называют картофель. Овощ содержит клетчатку, витамины группы B, калий и другие полезные вещества. Однако картофель может быть вредным для некоторых людей.

Кому опасно употреблять картофель: перечень ограничений неожиданный

Кому опасно есть картошку:

Людям с диабетом картофель имеет высокий гликемический индекс, поэтому после его употребления происходит быстрое повышение уровня сахара. Регулярное употребление картофеля в больших количествах может осложнить контроль глюкозы и привести к ухудшению состояния.

Людям с лишним весом – овощ богатый крахмалом, который быстро превращается в глюкозу. Это может способствовать набору веса. Особенно опасно употреблять жареный картофель.

Людям с болезнями сердца – этой категории следует ограничивать употребление картофеля, приготовленного с большим количеством масла или соли. Такие блюда повышают уровень холестерина и давление, что создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Людям с аллергией — картофель относится к семейству пасленовых, поэтому тем, у кого есть аллергия на эти растения, не стоит его употреблять. Аллергия может проявиться посредством сыпи, проблем с пищеварением или даже затрудненного дыхания.

Людям с проблемами пищеварения – при гастрите или язвенной болезни употребление картофеля в больших количествах может вызвать дискомфорт. Особенно опасны блюда с большим количеством жира, усложняющие работу желудка.

Особую опасность представляют проросший или зеленый картофель. Она содержит соланин – токсическое вещество, которое может вызвать тошноту, рвоту, головную боль и даже серьезные отравления. Поэтому людям с чувствительным пищеварением, детям и беременным женщинам категорически не рекомендуется употреблять такой картофель.

