Кава не така корисна, як вважає більшість: які негативні наслідки викликає напій

Кава для багатьох людей — напій, без якого не починається день. І хоча доведено, що кава допомагає захистити організм від багатьох хвороб, вживання напою може викликати негативні наслідки.

Кава. Ілюстративне фото

Лікарі, як пише видання Daily mail, попереджають про потенційну небезпеку.

Філіжанка кави вранці може значно підвищити рівень кортизолу — головного гормону стресу. У деяких людей це може призвести до фізичних відчуттів тривоги, таких як прискорене серцебиття або неспокій. Лікарі радять пити каву через 30 хвилин — 2 години після пробудження, коли мине природний ранковий пік кортизолу.

Кава може погіршити сон, якщо її вживати занадто близько до сну, особливо для людей, які більш чутливі до кофеїну. Дослідження показало, що вживання лише двох чашок кави після полудня, що містить близько 200 мг кофеїну. Це може бути достатнім, щоб перевести мозок у більш збудливий та динамічний стан протягом ночі, що призведе до зниження рівня енергії.

Улюблений напій, а саме поліфеноли кави можуть дещо зменшити засвоєння певних мінералів, таких як залізо. Деякі дослідження показали, що навіть одна чашка заліза під час їжі, багатої на залізо, може зменшити його засвоєння до 40%. Щоб обмежити ці наслідки, лікарі рекомендують збільшити споживання заліза, вживаючи червоне м'ясо та бобові.

Кава стимулює травну систему, збільшуючи шлункову кислоту та моторику кишківника. Лікарі зазначають, що це може призвести до печії, спазмів шлунка або погіршення симптомів подразненого кишківника. Щоб запобігти кислотному рефлюксу, варто пити каву принаймні через годину після пробудження.

Багато видів кави містять натуральні сполуки, такі як дитерпени, які пов'язують з підвищеним рівнем холестерину, що може закупорювати артерії та збільшувати ризик розвитку хвороб серця. Щоб зменшити негативний вплив, варто обирати фільтровану каву, принаймні тим, хто страждає на діабет або курить.






