Кофе не так полезен, как считает большинство: какие негативные последствия вызывает напиток

Кофе для многих людей – напиток, без которого не начинается день. И хотя доказано, что кофе помогает оградить организм от многих болезней, употребление напитка может вызвать негативные последствия.

Кофе. Иллюстративное фото

Врачи, как пишет издание Daily mail, предупреждают о потенциальной опасности.

Чашка кофе утром может значительно повысить уровень кортизола – главного гормона стресса. У некоторых людей это может привести к физическим ощущениям тревоги, таким как учащенное сердцебиение или беспокойство. Врачи советуют пить кофе через 30 минут – 2 часа после пробуждения, когда пройдет естественный утренний пик кортизола.

Кофе может ухудшить сон, если его употреблять слишком близко ко сну, особенно для людей, более чувствительных к кофеину. Исследование показало, что употребление только двух чашек кофе после полудня, содержащего около 200 мг кофеина. Это может быть достаточно, чтобы перевести мозг в более возбуждающее и динамичное состояние в течение ночи, что приведет к снижению уровня энергии.

Любимый напиток, а именно полифенолы кофе могут несколько снизить усвоение определенных минералов, таких как железо. Некоторые исследования показали, что даже одна чашка железа во время пищи, богатой железом, может уменьшить его усвоение до 40%. Чтобы ограничить эти последствия, врачи рекомендуют увеличить потребление железа, употребляя красное мясо и бобовые.

Кофе стимулирует пищеварительную систему, увеличивая желудочную кислоту и моторику кишечника. Врачи отмечают, что это может привести к изжоге, спазмам желудка или ухудшению симптомов раздраженного кишечника. Чтобы предотвратить кислотный рефлюкс, следует пить кофе по крайней мере через час после пробуждения.

Многие виды кофе содержат натуральные соединения, такие как дитерпены, связывающие с повышенным уровнем холестерина, что может закупоривать артерии и увеличивать риск развития болезней сердца. Чтобы уменьшить негативное влияние, следует выбирать фильтрованный кофе, по крайней мере тем, кто страдает диабетом или курит.

