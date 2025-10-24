Кава може завдати серйозної шкоди здоров'ю: названо 5 неочікуваних причин

Обсмажена кава містить кофеїн та багато корисних для організму сполук, але вона підходить не всім і може завдати шкоди при надмірному споживанні, пише Verywell Health.

1. Вплив на сон

Кофеїн зберігається в організмі понад шість годин, тому вживання кави пізно вдень або перед сном може погіршувати якість сну. Фахівці радять припиняти споживання кави щонайменше за 8 годин до сну. Оскільки реакція організму на кофеїн індивідуальна, важливо спостерігати за своїм самопочуттям після напою та коригувати час його прийому.

2. Вплив на травну систему

Особи з гастритом, синдромом подразненого кишечника або запальними захворюваннями кишечника можуть помітити погіршення стану після вживання кави.

3. Вплив на серце та артеріальний тиск

У літніх людей із гіпертонією кава може підвищувати тиск. Нефільтрована кава інколи збільшує рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ, що підвищує ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.

4. Ризики надмірного споживання

Експерти радять дорослим обмежувати кофеїн до 400 мг на день, вагітним – до 200 мг. Надмірне споживання може викликати тривожність, нервозність, безсоння, підвищувати ризик переломів у жінок та негативно впливати на вагітність: знижена вага дитини при народженні, передчасні пологи або втрата вагітності.

5. Шкідливі добавки

Додані у каву цукор, ароматизатори, вершки чи збиті вершки збільшують калорійність і зменшують користь напою. Тому при виборі кавових напоїв слід звертати увагу на склад і способи приготування.

