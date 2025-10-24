logo_ukra

Кава може завдати серйозної шкоди здоров'ю: названо 5 неочікуваних причин
Кава може завдати серйозної шкоди здоров'ю: названо 5 неочікуваних причин

Дорослим рекомендують не перевищувати 400 мг кофеїну на день, тоді як вагітним слід обмежитися половиною цієї дози.

Обсмажена кава містить кофеїн та багато корисних для організму сполук, але вона підходить не всім і може завдати шкоди при надмірному споживанні, пише Verywell Health.

Кава може завдати серйозної шкоди здоров'ю: названо 5 неочікуваних причин

Фото: з відкритих джерел

1. Вплив на сон

Кофеїн зберігається в організмі понад шість годин, тому вживання кави пізно вдень або перед сном може погіршувати якість сну. Фахівці радять припиняти споживання кави щонайменше за 8 годин до сну. Оскільки реакція організму на кофеїн індивідуальна, важливо спостерігати за своїм самопочуттям після напою та коригувати час його прийому.

2. Вплив на травну систему

Особи з гастритом, синдромом подразненого кишечника або запальними захворюваннями кишечника можуть помітити погіршення стану після вживання кави.

3. Вплив на серце та артеріальний тиск

У літніх людей із гіпертонією кава може підвищувати тиск. Нефільтрована кава інколи збільшує рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ, що підвищує ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.

4. Ризики надмірного споживання

Експерти радять дорослим обмежувати кофеїн до 400 мг на день, вагітним – до 200 мг. Надмірне споживання може викликати тривожність, нервозність, безсоння, підвищувати ризик переломів у жінок та негативно впливати на вагітність: знижена вага дитини при народженні, передчасні пологи або втрата вагітності.

5. Шкідливі добавки

Додані у каву цукор, ароматизатори, вершки чи збиті вершки збільшують калорійність і зменшують користь напою. Тому при виборі кавових напоїв слід звертати увагу на склад і способи приготування.

Портал "Коментарі" вже писав, що додавши до свого щоденного меню лише один простий продукт ви можете суттєво зменшити ризик розвитку деменції. Відомий гастроентеролог Саурабх Сеті поділився улюбленим перекусом, який, за результатами досліджень, має потужний захисний ефект для мозку та нервової системи.



