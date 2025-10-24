logo

Кофе может нанести серьезный вред здоровью: названы 5 неожиданных причин
Кофе может нанести серьезный вред здоровью: названы 5 неожиданных причин

Взрослым рекомендуют не превышать 400 мг кофеина в день, в то время как беременным следует ограничиться половиной этой дозы.

24 октября 2025, 08:15
Автор:
Клименко Елена

Обжаренный кофе содержит кофеин и много полезных для организма соединений, но он подходит не всем и может нанести вред при чрезмерном потреблении, пишет Verywell Health.

Кофе может нанести серьезный вред здоровью: названы 5 неожиданных причин

Фото: из открытых источников

1. Воздействие на сон

Кофеин сохраняется в организме более шести часов, поэтому употребление кофе поздно днем или перед сном может ухудшать качество сна. Специалисты советуют прекращать потребление кофе не менее чем за 8 часов до сна. Поскольку реакция организма на кофеин индивидуальна, важно наблюдать за своим самочувствием после напитка и корректировать время его приема.

2. Воздействие на пищеварительную систему

Лица с гастритом, синдромом раздраженного кишечника или воспалительными заболеваниями кишечника могут заметить ухудшение состояния после употребления кофе.

3. Воздействие на сердце и артериальное давление

У пожилых людей с гипертонией кофе может повышать давление. Нефильтрованный кофе иногда увеличивает уровень "плохого" холестерина ЛПНП, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

4. Риски чрезмерного потребления

Эксперты советуют взрослым ограничивать кофеин до 400 мг в день, беременным – до 200 мг. Чрезмерное потребление может вызвать тревожность, нервозность, бессонницу, повышать риск переломов у женщин и негативно влиять на беременность: сниженный вес ребенка при рождении, преждевременные роды или потеря беременности.

5. Вредные добавки

Добавленные в кофе сахар, ароматизаторы, сливки или взбитые сливки повышают калорийность и уменьшают пользу напитка. Поэтому при выборе кофейных напитков следует обращать внимание на состав и способы приготовления.

Портал "Комментарии" уже писал, что добавив к своему ежедневному меню только один простой продукт, вы можете существенно уменьшить риск развития деменции. Известный гастроэнтеролог Саурабх Сети поделился любимым перекусом, который, по результатам исследований, оказывает мощный защитный эффект для мозга и нервной системы.



