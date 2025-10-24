Кофе может нанести серьезный вред здоровью: названы 5 неожиданных причин

Обжаренный кофе содержит кофеин и много полезных для организма соединений, но он подходит не всем и может нанести вред при чрезмерном потреблении, пишет Verywell Health.

1. Воздействие на сон

Кофеин сохраняется в организме более шести часов, поэтому употребление кофе поздно днем или перед сном может ухудшать качество сна. Специалисты советуют прекращать потребление кофе не менее чем за 8 часов до сна. Поскольку реакция организма на кофеин индивидуальна, важно наблюдать за своим самочувствием после напитка и корректировать время его приема.

2. Воздействие на пищеварительную систему

Лица с гастритом, синдромом раздраженного кишечника или воспалительными заболеваниями кишечника могут заметить ухудшение состояния после употребления кофе.

3. Воздействие на сердце и артериальное давление

У пожилых людей с гипертонией кофе может повышать давление. Нефильтрованный кофе иногда увеличивает уровень "плохого" холестерина ЛПНП, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

4. Риски чрезмерного потребления

Эксперты советуют взрослым ограничивать кофеин до 400 мг в день, беременным – до 200 мг. Чрезмерное потребление может вызвать тревожность, нервозность, бессонницу, повышать риск переломов у женщин и негативно влиять на беременность: сниженный вес ребенка при рождении, преждевременные роды или потеря беременности.

5. Вредные добавки

Добавленные в кофе сахар, ароматизаторы, сливки или взбитые сливки повышают калорийность и уменьшают пользу напитка. Поэтому при выборе кофейных напитков следует обращать внимание на состав и способы приготовления.

