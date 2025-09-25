Додайте цю спецію до страв: про здуття живота більше не згадайте

Імбир – популярна спеція, яка використовується у кулінарії та народній медицині. Вона здатна допомогти зменшити здуття живота та покращити травлення завдяки своїм протизапальним та спазмолітичним властивостям.

Імбир. Фото: із відкритих джерел

Імбир сприяє проходженню їжі через травну систему. Це означає, що він може допомогти їжі ефективніше рухатися через травний тракт, зменшуючи ймовірність газоутворення.

При прийомі екстракту імбиру двічі на день, моторика шлунково-кишкового тракту покращає.

Імбир містить гінгерол і шогаол, які мають протизапальні властивості. Це може допомогти при подразненні кишечника та відчутті здуття.

Тому додайте натертий імбир у салати, маринади та соуси, щоб надати стравам ще більшої користі.

Зменшення запалення може бути ще одним способом, яким імбир позитивно впливає на здоров'я шлунково-кишкового тракту.

Запалення в системі травлення може сприяти здуттю живота, порушуючи баланс кишкової мікробіоти, що перешкоджає хорошій функції травлення.

З'єднання гінгерол, що міститься в імбирі, має антиоксидантні та протизапальні властивості, які можуть протидіяти цьому запаленню, що порушує роботу кишечника.

International Journal of Food Sciences and Nutrition інформує, що імбир традиційно використовувався від нудоти та розладу шлунка, і він має багато заспокійливих властивостей травної системи.

Імбир можна використовувати у різний спосіб. Наприклад, свіже коріння – нарізати тонкими скибочками або натерти, додавати в чай чи воду. Сушений порошок – зручно для чаю або приготування їжі. Цукати або льодяники з імбиром – допомагають при легкій нудоті, особливо у дорозі.

