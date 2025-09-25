Добавляйте эту специю в блюда: о вздутии живота больше не вспомните

Имбирь – популярная специя, которая используется в кулинарии и народной медицине. Она способна помочь уменьшить вздутие живота и улучшить пищеварение благодаря своим противовоспалительным и спазмолитическим свойствам.

Имбирь. Фото: из открытых источников

Имбирь способствует прохождению пищи через пищеварительную систему. Это означает, что он может помочь пище эффективнее двигаться через пищеварительный тракт, уменьшая вероятность газообразования.

При приеме экстракта имбиря дважды в день, моторика желудочно-кишечного тракта улучшится.

Имбирь содержит гингерол и шогаол, которые обладают противовоспалительными свойствами. Это может помочь при раздражении кишечника и ощущении вздутия.

Поэтому добавляйте натертый имбирь в салаты, маринады и соусы, чтобы придать блюдам еще большей пользы.

Уменьшение воспаления может быть еще одним способом, которым имбирь положительно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта.

Воспаление в пищеварительной системе может способствовать вздутию живота, нарушая баланс кишечной микробиоты, что препятствует хорошей функции пищеварения.

Соединение гингерол, содержащееся в имбире, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут противодействовать этому воспалению, нарушающему работу кишечника.

International Journal of Food Sciences and Nutrition информирует, что имбирь традиционно использовался от тошноты и расстройства желудка, и он имеет много успокаивающих свойств для пищеварительной системы.

Имбирь можно использовать различными способами. Например, свежий корень – нарезать тонкими ломтиками или натереть, добавлять в чай или воду. Сушеный порошок — удобно для чая или приготовления пищи. Цукаты или леденцы с имбирем — помогают при легкой тошноте, особенно в дороге.

