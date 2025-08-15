logo

Здоровье диета и питание Этот летний овощ помогает избавиться от вздутия живота: польза его неоценима
Этот летний овощ помогает избавиться от вздутия живота: польза его неоценима

Кабачки содержат много клетчатки и воды, что улучшает работу пищеварительной системы и способствует уменьшению вздутия живота

15 августа 2025, 09:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Регулярное употребление кабачков помогает нормализовать работу кишечника и устранить неприятный дискомфорт.

Вздутие живота. Фото: из открытых источников

Когда вас одолевает чувство тяжести в желудке, потребление большего количества воды и клетчатки в рационе важно для работы кишечника.

Эксперт по питанию Джой Бауэр рассказал, что кабачок содержит много необходимых витаминов и минералов. Это включает витамин С, а также электролитные минералы, такие как калий, которые также помогают поддерживать водный баланс организма. Кабачок среднего размера также содержит 2 г полезной для кишечника клетчатки.

В отличие от других популярных летних овощей, таких как кукуруза и грибы, кабачки имеют низкое содержание ферментированных углеводов. Эти природные соединения необязательно вредны, но могут вызвать симптомы у людей с определенными желудочно-кишечными заболеваниями, такими как синдром раздраженного кишечника.

Обязательно добавьте кабачки в рацион, приготавливая салаты. Так, нарежь кабачки тонкими слайсами или натри на терке и добавь в свежие овощные салаты. Можно смешать с помидорами, огурцами, зеленью и заправить оливковым маслом или лимонным соком.

Также можно готовить овощные жареные блюда. Порежьте кубиками или полосками, обжарьте на оливковом масле с чесноком, луком и другими овощами.

Отлично подойдут запеканки. Смешай кабачки с яйцами, сыром, зеленью и запекай в духовке. Это хороший вариант для завтрака или обеда.

Также будут очень полезны супы-пюре. Отварите кабачки с другими овощами, а затем взбейте в блендере до кремообразной консистенции.

Читайте также на портале "Комментарии" — многим из нас знакомо ощущение вздутия живота после еды. Это довольно распространенная неприятность, с которой многие люди сталкиваются ежедневно. Существуют определенные продукты, которые только усугубляют проблему.




Источник: https://www.today.com/health/diet-fitness/dietitian-tip-summer-vegetable-bloat-rcna223891
