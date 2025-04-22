Чтобы забыть о вздутии живота, откажитесь от этих трех продуктов

Многим из нас знакомо ощущение вздутия живота после еды. Это довольно распространенная неприятность, с которой многие люди сталкиваются ежедневно. Существуют определенные продукты, которые только усугубляют проблему.

Вздутие живота. Фото: из открытых источников

Эксперты обращают внимание на три группы продуктов, которые способствуют вздутию живота. Исключение или уменьшение потребления некоторых конкретных компонентов может значительно изменить ваше самочувствие после каждого приема пищи.

На первом месте – рафинированный сахар и искусственные подсластители. Добавленный сахар, содержащийся в сладостях, безалкогольных напитках, обработанном хлебе и крупах, является одной из главных причин воспаления пищеварительной системы. Кроме того, многие продукты, обозначенные как "легкие" или "без сахара", содержат искусственные подсластители, такие как сорбит, маннит или ксилит, которые, как известно, провоцируют газообразование, вздутие живота и кишечный дискомфорт.

Эти соединения не полностью перевариваются в тонком кишечнике и достигают толстой кишки, где они ферментируются и производят неприятные газы. Если вы обычно испытываете вздутие после употребления жевательной резинки без сахара, диетических напитков или низкокалорийных продуктов, эти подсластители могут быть причиной проблемы.

На втором месте молочные продукты. Несмотря на то, что молочные продукты являются хорошим источником кальция и белка, непереносимость лактозы поражает большую часть населения, даже не подозревая об этом. Когда организм не вырабатывает достаточно лактозы – фермента, важного для расщепления лактозы – молочные продукты бродят в кишечнике и приводят к вздутию живота, газов и диарее. Сыры, молоко, йогурты и мороженое могут принести больше вреда, чем пользы, если у вас такая чувствительность.

Ну и на третьем месте – глютен, которые содержится в пшенице, ячмене и ржи. Он может вызывать дискомфорт в пищеварении даже у людей, не страдающих целиакией. Чувствительность к глютену, не связанная с целиакией, становится все более явной, и одним из самых распространенных ее симптомов является вздутие живота после еды. Хлеб, макароны, печенье и другие изделия из пшеницы могут стать причиной дискомфорта. Переход на безглютеновые версии, такие как рис, сертифицированный овес или киноа, может помочь вам улучшить ваше пищеварение.

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