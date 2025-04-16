Всего несколько правил помогут вам раз и навсегда избавиться от вздутия живота

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Кравцев Сергей
Вздутие живота часто вызывается определенными продуктами или сочетанием пищи, которые плохо перевариваются или провоцируют появление газов.
Вздутие живота. Фото из открытых источников
Основные виновники вздутия следующие продукты: бобовые (фасоль, горох, чечевица) – содержат олигосахариды, которые трудно перевариваются. Капустные овощи (брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста) — содержат сложные углеводы. Молочные продукты (молоко, творог, мороженое) — если есть непереносимость лактозы. Газированные напитки — содержат углекислый газ. Жирная пища – тормозит процесс пищеварения, вызывает тяжесть. Хлебобулочные изделия (особенно из белой муки) – могут вызывать брожение в кишечнике. Искусственные подсластители (сорбитол, маннитол) — часто в "диетических" продуктах. Лук, чеснок – содержат фруктаны, которые вызывают газообразование.
И вот, когда перечень продуктов, которые вызывают вздутие, самое время подумать, как его можно избежать. Употребляйте пищу не спеша – глотание воздуха во время еды способствует вздутию. Избегай переедания. Пейте воду без газа, особенно между приемами пищи. Уменьшите количество тяжелой или жирной пищи. Регулярная физическая активность – помогает работе кишечника. Попробуйте пробиотики – восстанавливают микрофлору кишечника.
Если вы подозреваете, что какая-то пища может вызывать у вас вздутие живота или несварение, исключите ее на неделю и оцените свое самочувствие.
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