Всего несколько правил помогут вам раз и навсегда избавиться от вздутия живота

Вздутие живота часто вызывается определенными продуктами или сочетанием пищи, которые плохо перевариваются или провоцируют появление газов.

Вздутие живота. Фото из открытых источников

Основные виновники вздутия следующие продукты: бобовые (фасоль, горох, чечевица) – содержат олигосахариды, которые трудно перевариваются. Капустные овощи (брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста) — содержат сложные углеводы. Молочные продукты (молоко, творог, мороженое) — если есть непереносимость лактозы. Газированные напитки — содержат углекислый газ. Жирная пища – тормозит процесс пищеварения, вызывает тяжесть. Хлебобулочные изделия (особенно из белой муки) – могут вызывать брожение в кишечнике. Искусственные подсластители (сорбитол, маннитол) — часто в "диетических" продуктах. Лук, чеснок – содержат фруктаны, которые вызывают газообразование.

И вот, когда перечень продуктов, которые вызывают вздутие, самое время подумать, как его можно избежать. Употребляйте пищу не спеша – глотание воздуха во время еды способствует вздутию. Избегай переедания. Пейте воду без газа, особенно между приемами пищи. Уменьшите количество тяжелой или жирной пищи. Регулярная физическая активность – помогает работе кишечника. Попробуйте пробиотики – восстанавливают микрофлору кишечника.

Если вы подозреваете, что какая-то пища может вызывать у вас вздутие живота или несварение, исключите ее на неделю и оцените свое самочувствие.

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