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Пять напитков, которые помогут от вздутия живота

Эксперты назвали напитки, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта и избавляют от вздутия живота

27 апреля 2021, 22:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Вздутие живота — один из самых частых симптомов расстройства пищеварения, с которым сталкивался практически каждый. Но не спешите бежать за лекарственными средствами, ведь избавиться от проблемы можно благодаря вкусным и полезным напиткам. Что следует пить при метеоризме?

Пять напитков, которые помогут от вздутия живота

Какие напитки помогут от вздутия живота (фото из открытых источников)

Мятный чай

Эксперты говорят, что чай на основе мяты помогает облегчить дискомфорт и боли при метеоризме, а также устраняет стресс, который может приводить к сбою в работе пищеварительной системы. Мятный чай расслабляет мускулатуру и выпускает газы, уменьшая вздутие. 

Кокосовая вода

Природный освежающий напиток содержит в своем составе много электролитов, а также кальций и калий, которые помогают выводить избытки натрия из организма, устраняя метеоризм и вздутие живота.

Вода с лимоном

Кислотность лимона стимулирует выработку соляной кислоты, которая отвечает за расщепление пищи и уменьшение газов (но не злоупотребляйте — одного стакана вполне будет достаточно). 

Ананасовый сок

Ананасы богаты на бромелайн — растительный фермент, который помогает расщеплять белки в организме и способствует нормализации пищевого процесса.

Любой напиток с кайенским перцем 

Кайенский перец стимулирует пищеварение, облегчает газообразование, а также нормализует давление и снижает спазмы. Поэтому всем любителям остренького советуем добавить чайную ложку приправы в любой напиток (можно просто в воду) и обещаем, что вам полегчает. 

Напомним, вздутие живота — очень частый и весьма неприятный симптом, который может возникнуть по разным причинам и застать врасплох. Эксперты назвали пять продуктов, которыми не стоит злоупотреблять, если хотите избежать такой проблемы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какое натуральное средство помогает при вздутии живота.


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Источник: https://bazaar.ru/lifestyle/restaurant/7-napitkov-dlya-effektivnoy-borby-so-vzdutiem/
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