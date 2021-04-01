Пять опасных продуктов, вызывающих вздутие живота

Вздутие живота — очень частый и весьма неприятный симптом, который может возникнуть по разным причинам и застать врасплох. Эксперты назвали пять продуктов, которыми не стоит злоупотреблять, если хотите избежать такой проблемы.

какие продукты вызывают вздутие / Фото: Peter Dazeley / The Image Bank / Getty Images

Виноград

В составе винограда содержится много фруктозы, поэтому любой его вид является тяжелым продуктом для пищеварения. Моносахарид может вызвать усиленное газообразование, которое приведет к вздутию живота. Дело в том, что для его переваривания желудку нужны ферменты, которые не всегда вырабатываются в нужном количестве. То же самое касается и яблок, и груш, и персиков.

Капуста

Этот овощ очень полезный, потому что содержит много витаминов и ценных вещества, в том числе и грубую клетчатку, которая может стать причиной вздутия живота. Но речь идет только об употреблении сырого овоща, тушенную или запеченную капусту можно есть в любое время.

Хлеб и выпечка

Эксперты не рекомендуют увлекаться хлебом и выпечкой из белой муки, потому что она придает углеводную нагрузку организму. Плюс ко всему, для приготовления хлеба используют дрожжи и сахар, которые запускают процессы брожения в желудке и газообразование.

Творог с джемом

Лучше отказаться от такого тандема продуктов, чтобы не вызвать нарушения пищеварения и дискомфорт в желудке. Дело в том, что лактоза и так может стать причиной затрудненного пищеварения, а в сочетании с сахаром — ситуация ухудшается еще больше.

Газированная вода

От сладкой газировки лучше вообще отказаться, потому что в ней много красителей, сахара, усилителей вкуса и других разных добавок, а еще она содержит пузырьки воздуха, которые ведут к увеличению объема желудка. То же самое касается и минеральной воды. Но совсем отказываться от нее не стоит, просто употребляйте с осторожностью.

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