logo
Русский Українська

BTC/USD

59100.08

ETH/USD

1945.92

LTC/USD

198.64

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Пять опасных продуктов, вызывающих вздутие живота
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять опасных продуктов, вызывающих вздутие живота

Вздутие живота ― очень распространенная проблема

сегодня, 12:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Вздутие живота — очень частый и весьма неприятный симптом, который может возникнуть по разным причинам и застать врасплох. Эксперты назвали пять продуктов, которыми не стоит злоупотреблять, если хотите избежать такой проблемы.

Пять опасных продуктов, вызывающих вздутие живота

какие продукты вызывают вздутие / Фото: Peter Dazeley / The Image Bank / Getty Images

Виноград

В составе винограда содержится много фруктозы, поэтому любой его вид является тяжелым продуктом для пищеварения. Моносахарид может вызвать усиленное газообразование, которое приведет к вздутию живота. Дело в том, что для его переваривания желудку нужны ферменты, которые не всегда вырабатываются в нужном количестве. То же самое касается и яблок, и груш, и персиков. 

Капуста

Этот овощ очень полезный, потому что содержит много витаминов и ценных вещества, в том числе и грубую клетчатку, которая может стать причиной вздутия живота. Но речь идет только об употреблении сырого овоща, тушенную или запеченную капусту можно есть в любое время.

Хлеб и выпечка

Эксперты не рекомендуют увлекаться хлебом и выпечкой из белой муки, потому что она придает углеводную нагрузку организму. Плюс ко всему, для приготовления хлеба используют дрожжи и сахар, которые запускают процессы брожения в желудке и газообразование.

Творог с джемом

Лучше отказаться от такого тандема продуктов, чтобы не вызвать нарушения пищеварения и дискомфорт в желудке. Дело в том, что лактоза и так может стать причиной затрудненного пищеварения, а в сочетании с сахаром — ситуация ухудшается еще больше.

Газированная вода

От сладкой газировки лучше вообще отказаться, потому что в ней много красителей, сахара, усилителей вкуса и других разных добавок, а еще она содержит пузырьки воздуха, которые ведут к увеличению объема желудка. То же самое касается и минеральной воды. Но совсем отказываться от нее не стоит, просто употребляйте с осторожностью. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какое натуральное средство помогает при вздутии живота.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/5-opasnyh-produktov-kotorye-vyzyvayut-vzdutie-zhivota/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ