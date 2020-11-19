Какое натуральное средство помогает при вздутии живота

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Многие люди жалуются на метеоризм — вздутие живота, которое возникает при неправильном питании или быстром потреблении пищи. Американский диетолог Мейв Мэдден рассказал, как с помощью натурального средства избавиться от этого неприятного симптома.
фото из открытых источников
Специалист отметил, что людям, у которых есть проблемы с пищеварением стоит употреблять перечную мяту, она помогает вывести избыток газов из кишечника, а также облегчает спазмы. В составе этого растения содержится ментол, пищевые волокна и природные масла, который расщепляют и выводят газы из пищеварительного тракта.
Аромат
мяты активизирует слюнные железы во рту, а также железы, которые секретируют
пищеварительные ферменты, тем самым способствуют облегчению пищеварения. Когда
чувствуете боль в желудке, стоит выпить чашечку мятного чая, и вы сразу обретете
облегчение.
Такой полезный эффект растения подтвердили несколько исследований, в которых в общей сложности приняло участие почти 1000 человек с синдромом раздраженного кишечника. Эксперимент показал, что ежедневное употребление масла перечной мяты облегчает симптомы заболевания на 40%.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему возникает вздутие живота и как с этим бороться.
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