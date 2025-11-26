logo_ukra

Дієтологи в шоці: найдешевша риба в супермаркеті виявилась кориснішою за лосось
Дієтологи в шоці: найдешевша риба в супермаркеті виявилась кориснішою за лосось

Смачна, доступна й неймовірно корисна — ця риба здатна замінити дорогий лосось і стати головною знахідкою сезону.

26 листопада 2025, 11:56
Автор:
avatar

Проніна Анна

Сардини давно вважаються однією з найкорисніших риб у світі, але українці вперто оминають їх, попри те що саме вони можуть принести організму максимум користі за мінімальні гроші. Дієтологи наголошують: сардини багаті на Омега-3, вітамін D та легко засвоюваний білок, тож підтримують здоров’я серця, судин, нервової системи й імунітету.

Дієтологи в шоці: найдешевша риба в супермаркеті виявилась кориснішою за лосось

Дієтологи наголошують: сардини — одна з найкорисніших і найдоступніших риб у щоденному раціоні

Попри стереотипи, сардини — це не лише "риба з банки". Це універсальний продукт, з якого можна приготувати десятки швидких і смачних страв. Їх легко додавати до салатів із овочами та зеленню, робити на їх основі паштети або кремові намазки на хліб. Сардини чудово поєднуються з пастою, рисом, картоплею, їх можна підсмажити на грилі, запекти з лимоном та спеціями або приготувати ароматну рибну запіканку.

Особливо їх цінують спортсмени та люди, що стежать за харчуванням: сардини надовго насичують і дають організму високоякісний білок без зайвих витрат. При цьому вони не поступаються чимось дорожчим видам риби — хіба що ціною.

Фахівці радять включати сардини до раціону хоча б кілька разів на тиждень — це простий спосіб підтримати здоров’я та урізноманітнити меню без удару по гаманцю.

До прикладу — рецепт сардин в овочевому соусі. 

Сардини в овочевому соусі — простий рецепт
Інгредієнти:

  • сардини — 500 г свіжих або 2 банки консервованих

  • цибуля — 1 шт.

  • морква — 1 шт.

  • болгарський перець — 1 шт.

  • помідори — 3–4 шт. або 400 г консервованих

  • часник — 2–3 зубчики

  • олія — 2–3 ст. л.

  • сіль, перець, цукор — за смаком

  • зелень — для подачі

  • лавровий лист — 1–2 шт. 

    Як приготувати:
    1. Приготуйте овочеву основу

    На розігрітій олії обсмажте цибулю й перець до м’якості. Додайте моркву, тушкуйте ще кілька хвилин. Вмішайте часник.

    2. Зробіть соус

    Додайте подрібнені помідори, сіль, перець і трохи цукру, якщо помідори кислі. Покладіть лавровий лист. Тушкуйте на слабкому вогні 15–20 хвилин до загущення.

    3. Додайте сардини

    • Свіжі: очистіть, посоліть, покладіть поверх соусу й тушкуйте 20–30 хвилин.

    • Консервовані: додайте разом із рідиною й прогрійте 5 хвилин, обережно перемішавши.

    4. Подача

    Приберіть лавровий лист, посипте зеленню. Страва смакує і теплою, і охолодженою — з рисом, картопляним пюре або хлібом.

    Нагадаємо, портал "Коментарі" публікував рецепт бюджетного салату на Новий рік. 




