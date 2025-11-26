Дієтологи в шоці: найдешевша риба в супермаркеті виявилась кориснішою за лосось

Сардини давно вважаються однією з найкорисніших риб у світі, але українці вперто оминають їх, попри те що саме вони можуть принести організму максимум користі за мінімальні гроші. Дієтологи наголошують: сардини багаті на Омега-3, вітамін D та легко засвоюваний білок, тож підтримують здоров’я серця, судин, нервової системи й імунітету.

Дієтологи наголошують: сардини — одна з найкорисніших і найдоступніших риб у щоденному раціоні

Попри стереотипи, сардини — це не лише "риба з банки". Це універсальний продукт, з якого можна приготувати десятки швидких і смачних страв. Їх легко додавати до салатів із овочами та зеленню, робити на їх основі паштети або кремові намазки на хліб. Сардини чудово поєднуються з пастою, рисом, картоплею, їх можна підсмажити на грилі, запекти з лимоном та спеціями або приготувати ароматну рибну запіканку.

Особливо їх цінують спортсмени та люди, що стежать за харчуванням: сардини надовго насичують і дають організму високоякісний білок без зайвих витрат. При цьому вони не поступаються чимось дорожчим видам риби — хіба що ціною.

Фахівці радять включати сардини до раціону хоча б кілька разів на тиждень — це простий спосіб підтримати здоров’я та урізноманітнити меню без удару по гаманцю.

До прикладу — рецепт сардин в овочевому соусі.

Сардини в овочевому соусі — простий рецепт

Інгредієнти:

сардини — 500 г свіжих або 2 банки консервованих

цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

болгарський перець — 1 шт.

помідори — 3–4 шт. або 400 г консервованих

часник — 2–3 зубчики

олія — 2–3 ст. л.

сіль, перець, цукор — за смаком

зелень — для подачі

лавровий лист — 1–2 шт. Як приготувати: 1. Приготуйте овочеву основу На розігрітій олії обсмажте цибулю й перець до м’якості. Додайте моркву, тушкуйте ще кілька хвилин. Вмішайте часник. 2. Зробіть соус Додайте подрібнені помідори, сіль, перець і трохи цукру, якщо помідори кислі. Покладіть лавровий лист. Тушкуйте на слабкому вогні 15–20 хвилин до загущення. 3. Додайте сардини Свіжі: очистіть, посоліть, покладіть поверх соусу й тушкуйте 20–30 хвилин. Консервовані: додайте разом із рідиною й прогрійте 5 хвилин, обережно перемішавши. 4. Подача Приберіть лавровий лист, посипте зеленню. Страва смакує і теплою, і охолодженою — з рисом, картопляним пюре або хлібом. Нагадаємо, портал "Коментарі" публікував рецепт бюджетного салату на Новий рік.



