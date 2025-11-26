Дієтологи в шоці: найдешевша риба в супермаркеті виявилась кориснішою за лосось

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Сардини давно вважаються однією з найкорисніших риб у світі, але українці вперто оминають їх, попри те що саме вони можуть принести організму максимум користі за мінімальні гроші. Дієтологи наголошують: сардини багаті на Омега-3, вітамін D та легко засвоюваний білок, тож підтримують здоров’я серця, судин, нервової системи й імунітету.
Дієтологи наголошують: сардини — одна з найкорисніших і найдоступніших риб у щоденному раціоні
Попри стереотипи, сардини — це не лише "риба з банки". Це універсальний продукт, з якого можна приготувати десятки швидких і смачних страв. Їх легко додавати до салатів із овочами та зеленню, робити на їх основі паштети або кремові намазки на хліб. Сардини чудово поєднуються з пастою, рисом, картоплею, їх можна підсмажити на грилі, запекти з лимоном та спеціями або приготувати ароматну рибну запіканку.
Особливо їх цінують спортсмени та люди, що стежать за харчуванням: сардини надовго насичують і дають організму високоякісний білок без зайвих витрат. При цьому вони не поступаються чимось дорожчим видам риби — хіба що ціною.
Фахівці радять включати сардини до раціону хоча б кілька разів на тиждень — це простий спосіб підтримати здоров’я та урізноманітнити меню без удару по гаманцю.
До прикладу — рецепт сардин в овочевому соусі.
сардини — 500 г свіжих або 2 банки консервованих
цибуля — 1 шт.
морква — 1 шт.
болгарський перець — 1 шт.
помідори — 3–4 шт. або 400 г консервованих
часник — 2–3 зубчики
олія — 2–3 ст. л.
сіль, перець, цукор — за смаком
зелень — для подачі
лавровий лист — 1–2 шт.
На розігрітій олії обсмажте цибулю й перець до м’якості. Додайте моркву, тушкуйте ще кілька хвилин. Вмішайте часник.
Додайте подрібнені помідори, сіль, перець і трохи цукру, якщо помідори кислі. Покладіть лавровий лист. Тушкуйте на слабкому вогні 15–20 хвилин до загущення.
Свіжі: очистіть, посоліть, покладіть поверх соусу й тушкуйте 20–30 хвилин.
Консервовані: додайте разом із рідиною й прогрійте 5 хвилин, обережно перемішавши.
Приберіть лавровий лист, посипте зеленню. Страва смакує і теплою, і охолодженою — з рисом, картопляним пюре або хлібом.
Нагадаємо, портал "Коментарі" публікував рецепт бюджетного салату на Новий рік.