Диетологи в шоке: самая дешевая рыба в супермаркете оказалась полезнее лосося

Сардины давно считаются одной из самых полезных рыб в мире, но украинцы упрямо обходят их, несмотря на то, что именно они могут принести организму максимум пользы за минимальные деньги. Диетологи отмечают: сардины богаты Омега-3, витамин D и легко усваиваемый белок, поэтому поддерживают здоровье сердца, сосудов, нервной системы и иммунитета.

Диетологи уверяют: сардины — одна из самых полезных и доступных рыб в повседневном рационе

Несмотря на стереотипы, сардины — это не только рыба из банки. Это универсальный продукт, из которого можно приготовить десятки быстрых и вкусных блюд. Их легко добавлять в салаты с овощами и зеленью, делать на их основе паштеты или кремовые намазки на хлеб. Сардины прекрасно сочетаются с пастой, рисом, картофелем, их можно поджарить на гриле, запечь с лимоном и специями или приготовить ароматную рыбную запеканку.

Особенно их ценят спортсмены и люди, следящие за питанием: сардины надолго насыщают и дают организму высококачественный белок без лишних трат. При этом они не уступают чем-нибудь более дорогим видам рыбы — разве что ценой.

Специалисты советуют включать сардины в рацион хотя бы несколько раз в неделю – это простой способ поддержать здоровье и разнообразить меню без удара по кошельку.

К примеру – рецепт сардин в овощном соусе.

Сардины в овощном соусе – простой рецепт

Ингредиенты:

сардины — 500 г свежих или 2 банки консервированных

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

помидоры — 3-4 шт. или 400 г консервированных

чеснок — 2-3 зубчика

масло — 2-3 ст. л.

соль, перец, сахар – по вкусу

зелень — для подачи

лавровый лист – 1–2 шт. Как приготовить: 1. Приготовьте овощное основание На разогретом масле обжарьте репчатый лук и перец до мягкости. Добавьте морковь, тушите еще несколько минут. Вмешайте чеснок. 2. Сделайте соус Добавьте измельченные помидоры, соль, перец и чуть-чуть сахара, если помидоры кислые. Уложите лавровый лист. Тушите на слабом огне 15–20 минут до загущения. 3. Добавьте сардины Свежие: очистите, посолите, положите поверх соуса и тушите 20–30 минут. Консервированные: добавить вместе с жидкостью и прогреть 5 минут, осторожно перемешав. 4. Подача Уберите лавровый лист, посыпьте зеленью. Блюдо вкусное и теплым, и охлажденным — с рисом, картофельным пюре или хлебом.




