Диетологи в шоке: самая дешевая рыба в супермаркете оказалась полезнее лосося

Проніна Анна
Сардины давно считаются одной из самых полезных рыб в мире, но украинцы упрямо обходят их, несмотря на то, что именно они могут принести организму максимум пользы за минимальные деньги. Диетологи отмечают: сардины богаты Омега-3, витамин D и легко усваиваемый белок, поэтому поддерживают здоровье сердца, сосудов, нервной системы и иммунитета.
Диетологи уверяют: сардины — одна из самых полезных и доступных рыб в повседневном рационе
Несмотря на стереотипы, сардины — это не только рыба из банки. Это универсальный продукт, из которого можно приготовить десятки быстрых и вкусных блюд. Их легко добавлять в салаты с овощами и зеленью, делать на их основе паштеты или кремовые намазки на хлеб. Сардины прекрасно сочетаются с пастой, рисом, картофелем, их можно поджарить на гриле, запечь с лимоном и специями или приготовить ароматную рыбную запеканку.
Особенно их ценят спортсмены и люди, следящие за питанием: сардины надолго насыщают и дают организму высококачественный белок без лишних трат. При этом они не уступают чем-нибудь более дорогим видам рыбы — разве что ценой.
Специалисты советуют включать сардины в рацион хотя бы несколько раз в неделю – это простой способ поддержать здоровье и разнообразить меню без удара по кошельку.
К примеру – рецепт сардин в овощном соусе.
сардины — 500 г свежих или 2 банки консервированных
лук – 1 шт.
морковь – 1 шт.
болгарский перец – 1 шт.
помидоры — 3-4 шт. или 400 г консервированных
чеснок — 2-3 зубчика
масло — 2-3 ст. л.
соль, перец, сахар – по вкусу
зелень — для подачи
лавровый лист – 1–2 шт.
На разогретом масле обжарьте репчатый лук и перец до мягкости. Добавьте морковь, тушите еще несколько минут. Вмешайте чеснок.
Добавьте измельченные помидоры, соль, перец и чуть-чуть сахара, если помидоры кислые. Уложите лавровый лист. Тушите на слабом огне 15–20 минут до загущения.
Свежие: очистите, посолите, положите поверх соуса и тушите 20–30 минут.
Консервированные: добавить вместе с жидкостью и прогреть 5 минут, осторожно перемешав.
Уберите лавровый лист, посыпьте зеленью. Блюдо вкусное и теплым, и охлажденным — с рисом, картофельным пюре или хлебом.
