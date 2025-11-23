Цей бюджетний салат з плавлених сирків стає головною зіркою новорічного столу – прості продукти, а вигляд і смак “ресторанні”

Рубрики
Проніна Анна
Новорічний стіл не обов’язково має бути дорогим, щоб виглядати святково. Є страви, які коштують смішні гроші, але смакують так, ніби їх готували в ресторані. Один із таких хітів — салат із плавлених сирків та ніжної курки, який легко приготувати всього за 150 гривень.
Ця страва давно стала “рятівником” для тих, хто хоче підкорити гостей, не витрачаючи цілий бюджет. Прості інгредієнти — картопля, морква, курятина та плавлені сирки — перетворюються на справжній новорічний делікатес.
Для салату:
2 курячих філе
600 мл води
2 ст. л. солі
2 лаврових листи
5 горошин чорного перцю
2 зубці часнику
дрібка паприки
дрібка естрагону
4 картоплини
2 морквини
4 яйця
2 плавлених сирки
200 г майонезу + часник
1 цибулина (краще червона)
1 лист тонкого лаваша
2 ст. л. олії
дрібка орегано
Приготуйте маринад для курки: вода + сіль + лавровий лист + перець + паприка + естрагон. Коли охолоне — залийте грудки і відправте на ніч у холодильник.
Відваріть картоплю, моркву, яйця.
Замаринуйте цибулю: сіль, цукор, яблучний оцет і холодна вода.
Мариноване філе обсушіть, обсмажте до золотавої скоринки, наріжте кубиками.
Натріть картоплю, моркву, яйця, сирки.
Змішайте майонез з часником.
Формуйте салат шарами:
картопля → морква → курка → маринована цибуля → яйця → сирки.
Поставте в холодильник на 2 години.
Лаваш наріжте смужками, змішайте з олією та спеціями, обсушіть до стану “чипсів”. Посипте салат перед подачею.
Результат вражає: ніжний, насичений, дуже ароматний, з ефектною подачею. Гості гарантовано подумають, що ви витратили втроє більше.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" публікував бюджетний рецепт салату з рибних концервів.