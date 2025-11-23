Цей бюджетний салат з плавлених сирків стає головною зіркою новорічного столу – прості продукти, а вигляд і смак “ресторанні”

Новорічний стіл не обов’язково має бути дорогим, щоб виглядати святково. Є страви, які коштують смішні гроші, але смакують так, ніби їх готували в ресторані. Один із таких хітів — салат із плавлених сирків та ніжної курки, який легко приготувати всього за 150 гривень.

Салат з плавлених сирків за 150 гривень – гості стають фанатами після першої ложки

Ця страва давно стала “рятівником” для тих, хто хоче підкорити гостей, не витрачаючи цілий бюджет. Прості інгредієнти — картопля, морква, курятина та плавлені сирки — перетворюються на справжній новорічний делікатес.

ІНГРЕДІЄНТИ:

Для салату:

2 курячих філе

600 мл води

2 ст. л. солі

2 лаврових листи

5 горошин чорного перцю

2 зубці часнику

дрібка паприки

дрібка естрагону

4 картоплини

2 морквини

4 яйця

2 плавлених сирки

200 г майонезу + часник

1 цибулина (краще червона)

1 лист тонкого лаваша

2 ст. л. олії

дрібка орегано РЕЦЕПТ ПРИГОТУВАННЯ: Приготуйте маринад для курки: вода + сіль + лавровий лист + перець + паприка + естрагон. Коли охолоне — залийте грудки і відправте на ніч у холодильник. Відваріть картоплю, моркву, яйця. Замаринуйте цибулю: сіль, цукор, яблучний оцет і холодна вода. Мариноване філе обсушіть, обсмажте до золотавої скоринки , наріжте кубиками. Натріть картоплю, моркву, яйця, сирки. Змішайте майонез з часником. Формуйте салат шарами:

картопля → морква → курка → маринована цибуля → яйця → сирки. Поставте в холодильник на 2 години. Лаваш наріжте смужками, змішайте з олією та спеціями, обсушіть до стану “чипсів” . Посипте салат перед подачею. Результат вражає: ніжний, насичений, дуже ароматний, з ефектною подачею. Гості гарантовано подумають, що ви витратили втроє більше. Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" публікував бюджетний рецепт салату з рибних концервів.

