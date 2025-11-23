logo_ukra

Цей бюджетний салат з плавлених сирків стає головною зіркою новорічного столу – прості продукти, а вигляд і смак "ресторанні"
Цей бюджетний салат з плавлених сирків стає головною зіркою новорічного столу – прості продукти, а вигляд і смак “ресторанні”

У кожного, хто готує цей салат, гості випрошують рецепт. Дешево, швидко і неймовірно святково.

23 листопада 2025, 12:10
Автор:
Проніна Анна

Новорічний стіл не обов’язково має бути дорогим, щоб виглядати святково. Є страви, які коштують смішні гроші, але смакують так, ніби їх готували в ресторані. Один із таких хітів — салат із плавлених сирків та ніжної курки, який легко приготувати всього за 150 гривень.

Цей бюджетний салат з плавлених сирків стає головною зіркою новорічного столу – прості продукти, а вигляд і смак “ресторанні”

Салат з плавлених сирків за 150 гривень – гості стають фанатами після першої ложки

Ця страва давно стала “рятівником” для тих, хто хоче підкорити гостей, не витрачаючи цілий бюджет. Прості інгредієнти — картопля, морква, курятина та плавлені сирки — перетворюються на справжній новорічний делікатес.

ІНГРЕДІЄНТИ:

Для салату:

  • 2 курячих філе

  • 600 мл води

  • 2 ст. л. солі

  • 2 лаврових листи

  • 5 горошин чорного перцю

  • 2 зубці часнику

  • дрібка паприки

  • дрібка естрагону

  • 4 картоплини

  • 2 морквини

  • 4 яйця

  • 2 плавлених сирки

  • 200 г майонезу + часник

  • 1 цибулина (краще червона)

  • 1 лист тонкого лаваша

  • 2 ст. л. олії

  • дрібка орегано

    РЕЦЕПТ ПРИГОТУВАННЯ:

    1. Приготуйте маринад для курки: вода + сіль + лавровий лист + перець + паприка + естрагон. Коли охолоне — залийте грудки і відправте на ніч у холодильник.

    2. Відваріть картоплю, моркву, яйця.

    3. Замаринуйте цибулю: сіль, цукор, яблучний оцет і холодна вода.

    4. Мариноване філе обсушіть, обсмажте до золотавої скоринки, наріжте кубиками.

    5. Натріть картоплю, моркву, яйця, сирки.

    6. Змішайте майонез з часником.

    7. Формуйте салат шарами:
      картопля → морква → курка → маринована цибуля → яйця → сирки.

    8. Поставте в холодильник на 2 години.

    9. Лаваш наріжте смужками, змішайте з олією та спеціями, обсушіть до стану “чипсів”. Посипте салат перед подачею.

    Результат вражає: ніжний, насичений, дуже ароматний, з ефектною подачею. Гості гарантовано подумають, що ви витратили втроє більше.

    Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" публікував бюджетний рецепт салату з рибних концервів. 



