Салат “Багатство” — бюджетний, але розкішний смак, який став фаворитом на святах

Салат “Багатство” стрімко підкорює українські кухні й святкові столи — хоча його основа настільки проста, що рецепт легко відтворити навіть із того, що вже є в холодильнику. Попри мінімальний набір продуктів, страва має насичений, майже “дорогий” смак і подекуди навіть з’являється в ресторанних сетах як приклад бюджетної гастрономії з вау-ефектом.

Салат “Багатство” підкорює Україну — всього кілька продуктів, а смак ніби з ресторану

Головна родзинка — консервована риба. Саме вона створює глибину смаку, до якої додаються ніжні овочі та легкий соус. І хоч існують десятки інтерпретацій, “класика” стабільно залишається фаворитом.

Інгредієнти:

консервована риба (сардина, сайра або тунець) — 1 банка

відварені яйця — 3 шт.

картопля відварена — 2 шт.

морква — 1 шт.

цибуля (маринована або свіжа) — за смаком

майонез або легкий соус

сіль та перець — мінімально Як приготувати салат "Багатство" Рибу потрібно розім'яти виделкою, але не до стану пасти — невеликі шматочки зроблять аромат виразнішим. Овочі натирають на дрібній тертці, яйця теж. Цибуля, якщо надто різка, "заспокоюється" хвилиною в окропі або краплею оцту. Далі можна змішати всі інгредієнти разом або викласти шарами — картопля, риба, морква, яйця й легкий соус. Шари виглядають "святково", перемішаний варіант підходить для щоденної кухні. Справжній смак салат набуває після 20–30 хвилин у холодильнику — тоді овочі вбирають аромат риби, а загальна текстура стає ніжнішою. Трішки зелені зверху — і страва виглядає так, ніби її подали в ресторані.