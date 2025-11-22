logo

Салат "Богатство" — бюджетный, но роскошный вкус, ставший фаворитом на праздниках
Салат "Богатство" — бюджетный, но роскошный вкус, ставший фаворитом на праздниках

Простой рецепт, превращающий обычный ужин в гастрономическую радость

22 ноября 2025, 11:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

Салат "Богатство" стремительно покоряет украинские кухни и праздничные столы — хотя его основа настолько проста, что рецепт легко воспроизвести даже из того, что уже есть в холодильнике. Несмотря на минимальный набор продуктов, блюдо имеет насыщенный, почти "дорогой" вкус и иногда даже появляется в ресторанных сетах в качестве примера бюджетной гастрономии с вау-эффектом.

Салат "Богатство" — бюджетный, но роскошный вкус, ставший фаворитом на праздниках

Салат "Богатство" покоряет Украину - всего несколько продуктов, а вкус будто из ресторана

Главная изюминка – консервированная рыба. Именно она создает глубину вкуса, в которую добавляются нежные овощи и легкий соус. И хотя существуют десятки интерпретаций, классика стабильно остается фаворитом.

Ингредиенты :

  • консервированная рыба (сардина, сайра или тунец) — 1 банка

  • отварные яйца – 3 шт.

  • картофель отварной — 2 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • лук (маринованный или свежий) — по вкусу

  • майонез или лёгкий соус

  • соль и перец — минимально

    Как приготовить салат "Богатство"

    Рыбу нужно размять вилкой, но не до состояния пасты – небольшие кусочки сделают аромат более выразительным. Овощи натирают на мелкой терке, яйца тоже. Лук, если слишком резкий, успокаивается минутой в кипятке или каплей уксуса.

    Далее можно смешать все ингредиенты вместе или выложить слоями – картофель, рыба, морковь, яйца и легкий соус. Слои смотрятся "празднично", перемешанный вариант подходит для ежедневной кухни.

    Настоящий вкус салат приобретает после 20-30 минут в холодильнике – тогда овощи впитывают аромат рыбы, а общая текстура становится нежнее. Немножко зеленые сверху — и блюдо выглядит так, будто его подали в ресторан.

