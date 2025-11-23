logo

BTC/USD

87373

ETH/USD

2957.33

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Этот бюджетный салат из плавленых сырков становится главной звездой новогоднего стола – простые продукты, а вид и вкус "ресторанные"
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот бюджетный салат из плавленых сырков становится главной звездой новогоднего стола – простые продукты, а вид и вкус "ресторанные"

У каждого, кто готовит этот салат, гости выпрашивают рецепт. Дешево, быстро и невероятно празднично.

23 ноября 2025, 12:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Новогодний стол не обязательно должен быть дорогим, чтобы выглядеть празднично. Есть блюда, которые стоят смешные деньги, но нравятся так, будто их готовили в ресторане. Один из таких хитов — салат из плавленых сырков и нежной курицы, который легко приготовить всего за 150 гривен .

Этот бюджетный салат из плавленых сырков становится главной звездой новогоднего стола – простые продукты, а вид и вкус "ресторанные"

Салат из плавленых сырков за 150 гривен – гости становятся фанатами после первой ложки

Это блюдо давно стало спасителем для тех, кто хочет покорить гостей, не тратя целый бюджет. Простые ингредиенты – картофель, морковь, курятина и плавленые сырки – превращаются в настоящий новогодний деликатес.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для салата:

  • 2 куриных филе

  • 600 мл воды

  • 2 ст. л. соли

  • 2 лавровых листа

  • 5 горошин черного перца

  • 2 зубца чеснока

  • щепотка паприки

  • щепотка эстрагона

  • 4 картофелины

  • 2 морковки

  • 4 яйца

  • 2 плавленых сырка

  • 200 г майонеза чеснок

  • 1 луковица (лучше красная)

  • 1 лист тонкого лаваша

  • 2 ст. л. масла

  • щепотка орегано

    РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

    1. Приготовьте маринад для курицы: вода соль лавровый лист перец паприка эстрагон. Когда остынет – залейте комки и отправьте на ночь в холодильник.

    2. Отварите картофель, морковь, яйца.

    3. Замаринуйте лук: соль, сахар, яблочный уксус и прохладная вода.

    4. Маринованное филе обсушите, обжарьте до золотистой корочки , нарежьте кубиками.

    5. Натрите картофель, морковь, яйца, творожки.

    6. Смешайте майонез с чесноком.

    7. Формируйте салат слоями:
      картофель → морковь → курица → маринованный лук → яйца → сырки.

    8. Поставьте в холодильник на 2 часа.

    9. Лаваш нарежьте полосками, смешайте с маслом и специями, обсушите до состояния чипсов . Посыпьте салат перед подачей.

    Результат удивляет: нежный, насыщенный, очень ароматный, с эффектной подачей. Гости гарантированно подумают, что вы потратили втрое больше.

    Напомним, ранее портал "Комментарии" публиковал бюджетный рецепт салата из рыбных концервов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости