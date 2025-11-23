Этот бюджетный салат из плавленых сырков становится главной звездой новогоднего стола – простые продукты, а вид и вкус "ресторанные"

Новогодний стол не обязательно должен быть дорогим, чтобы выглядеть празднично. Есть блюда, которые стоят смешные деньги, но нравятся так, будто их готовили в ресторане. Один из таких хитов — салат из плавленых сырков и нежной курицы, который легко приготовить всего за 150 гривен .

Салат из плавленых сырков за 150 гривен – гости становятся фанатами после первой ложки

Это блюдо давно стало спасителем для тех, кто хочет покорить гостей, не тратя целый бюджет. Простые ингредиенты – картофель, морковь, курятина и плавленые сырки – превращаются в настоящий новогодний деликатес.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для салата:

2 куриных филе

600 мл воды

2 ст. л. соли

2 лавровых листа

5 горошин черного перца

2 зубца чеснока

щепотка паприки

щепотка эстрагона

4 картофелины

2 морковки

4 яйца

2 плавленых сырка

200 г майонеза чеснок

1 луковица (лучше красная)

1 лист тонкого лаваша

2 ст. л. масла

щепотка орегано РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Приготовьте маринад для курицы: вода соль лавровый лист перец паприка эстрагон. Когда остынет – залейте комки и отправьте на ночь в холодильник. Отварите картофель, морковь, яйца. Замаринуйте лук: соль, сахар, яблочный уксус и прохладная вода. Маринованное филе обсушите, обжарьте до золотистой корочки , нарежьте кубиками. Натрите картофель, морковь, яйца, творожки. Смешайте майонез с чесноком. Формируйте салат слоями:

картофель → морковь → курица → маринованный лук → яйца → сырки. Поставьте в холодильник на 2 часа. Лаваш нарежьте полосками, смешайте с маслом и специями, обсушите до состояния чипсов . Посыпьте салат перед подачей. Результат удивляет: нежный, насыщенный, очень ароматный, с эффектной подачей. Гости гарантированно подумают, что вы потратили втрое больше.


