Этот бюджетный салат из плавленых сырков становится главной звездой новогоднего стола – простые продукты, а вид и вкус "ресторанные"

Проніна Анна
Новогодний стол не обязательно должен быть дорогим, чтобы выглядеть празднично. Есть блюда, которые стоят смешные деньги, но нравятся так, будто их готовили в ресторане. Один из таких хитов — салат из плавленых сырков и нежной курицы, который легко приготовить всего за 150 гривен .
Салат из плавленых сырков за 150 гривен – гости становятся фанатами после первой ложки
Это блюдо давно стало спасителем для тех, кто хочет покорить гостей, не тратя целый бюджет. Простые ингредиенты – картофель, морковь, курятина и плавленые сырки – превращаются в настоящий новогодний деликатес.
Для салата:
2 куриных филе
600 мл воды
2 ст. л. соли
2 лавровых листа
5 горошин черного перца
2 зубца чеснока
щепотка паприки
щепотка эстрагона
4 картофелины
2 морковки
4 яйца
2 плавленых сырка
200 г майонеза чеснок
1 луковица (лучше красная)
1 лист тонкого лаваша
2 ст. л. масла
щепотка орегано
Приготовьте маринад для курицы: вода соль лавровый лист перец паприка эстрагон. Когда остынет – залейте комки и отправьте на ночь в холодильник.
Отварите картофель, морковь, яйца.
Замаринуйте лук: соль, сахар, яблочный уксус и прохладная вода.
Маринованное филе обсушите, обжарьте до золотистой корочки , нарежьте кубиками.
Натрите картофель, морковь, яйца, творожки.
Смешайте майонез с чесноком.
Формируйте салат слоями:
картофель → морковь → курица → маринованный лук → яйца → сырки.
Поставьте в холодильник на 2 часа.
Лаваш нарежьте полосками, смешайте с маслом и специями, обсушите до состояния чипсов . Посыпьте салат перед подачей.
Результат удивляет: нежный, насыщенный, очень ароматный, с эффектной подачей. Гости гарантированно подумают, что вы потратили втрое больше.
