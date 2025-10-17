Дієтологи назвали 4 сири, які допоможуть знизити артеріальний тиск

Високий артеріальний тиск, або гіпертонія — це небезпечний стан, який може спричинити серйозні захворювання, включаючи серцеві напади та інсульти. Однак вживання деяких продуктів допоможе тримати тиск в нормі.

Сир. Ілюстративне фото

Знизити тиск допоможе збалансоване харчування з обмеженим споживанням солі. І хоча сир містить чимало солі, цей продукт має деякі переваги для здоров'я, пише видання Mirror. Продукт виробляється шляхом ферментації, що корисно для кишкового мікробіома та загального здоров'я кишківника. Він також містить поживні речовини, такі як кальцій, жири, білки та вітаміни.

За результатами дослідження, правильний сир допомагає контролювати артеріальний тиск. Частково це пояснюється збільшенням споживання кальцію. Дослідники зазначають, що навіть невелике зниження артеріального тиску може мати важливі наслідки для здоров’я, зменшуючи ризик судинних захворювань. Також дослідження показало, що споживання молочних продуктів з низьким вмістом жиру може знизити ризик гіпертонії.

Дієтологи, як пише видання, рекомендували чотири сири, які можуть допомогти контролювати артеріальний тиск:

Швейцарський сир. У продукті найнижчий вміст натрію — 54 міліграми на 28 г. При цьому містить 252 мг кальцію.

Моцарела - містить 85 мг натрію на 28 г.

Козячий сир — містить 118 мг натрію та 85 г кальцію.

Рікота — пів склянки містить 135 мг натрію та 289 мг кальцію.

