Диетологи назвали 4 сыра, которые помогут снизить артериальное давление

Высокое артериальное давление, или гипертония — это опасное состояние, которое может вызвать серьезные заболевания, включая сердечные приступы и инсульты. Однако употребление некоторых продуктов поможет держать давление в норме.

Сыр. Иллюстративное фото

Снизить давление поможет сбалансированное питание с ограниченным потреблением соли. И хотя сыр содержит немало соли, у этого продукта есть некоторые преимущества для здоровья, пишет издание Mirror. Продукт производится путем ферментации, что полезно для кишечного микробиома и общего здоровья кишечника. Также он содержит питательные вещества, такие как кальций, жиры, белки и витамины.

По результатам исследования, правильный сыр помогает контролировать артериальное давление. Отчасти это объясняется увеличением потребления кальция. Исследователи отмечают, что даже небольшое снижение артериального давления может иметь важные последствия для здоровья, уменьшая риск сосудистых заболеваний. Также исследование показало, что потребление молочных продуктов с низким содержанием жира может снизить риск гипертонии.

Диетологи, как пишет издание, рекомендовали четыре сыра, которые могут помочь контролировать артериальное давление:

Швейцарский сыр. В продукте самое низкое содержание натрия – 54 мг на 28 г. При этом содержит 252 мг кальция.

Моцарелла – содержит 85 мг натрия на 28 г.

Козий сыр – содержит 118 мг натрия и 85 г кальция.

Рикотта – пол стакана содержит 135 мг натрия и 289 мг кальция.

