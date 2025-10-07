logo_ukra

Дієтолог назвала 6 продуктів, які захистять від застуди та грипу цієї зими

Корисні продукти, які допоможуть захистити від застуди та грипу: порада дієтолога

7 жовтня 2025, 23:12
Захистити організм від застуди та грипу можна, не вживаючи медичні препарати. Підвищити імунітет можна, змінивши щоденний раціон. 

Дієтолог назвала 6 продуктів, які захистять від застуди та грипу цієї зими

Продукти. Ілюстративне фото

Дієтолог Керрі Торренс розповіла, які 6 ключових продуктів захистять організм від застуди, пише видання Express. Серед корисних продуктів восени та взимку вона назвала наступні: 

Фрукти та овочі. Дієтолог загалом радить додати до раціону різноманітні яскраво забарвлені овочі. Солодка картопля, гарбуз та буряк особливо багаті на бета-каротин, який перетворюється на вітамін А. Цей вітамін необхідний для підтримки міцності слизової оболонки носа та легень, достатньої для захисту від інфекції.

Для підвищення імунітету дієтолог рекомендує помаранчеві та червоні фрукти, зокрема апельсини, манго, абрикоси та дині.

Також потрібно вживати овочі та фрукти, багаті на вітамін С — листові темно-зелені овочі, такі як мангольд і шпинат, а також перець, броколі, горох, ківі та цитрусові.

Багато часнику та цибулі. Вони не лише містять спеціальні олії, які мають антимікробну дію, тим самим допомагаючи захистити від бактеріальних, вірусних інфекцій та підтримують здоров'я кишківника.

Вітамін D. Дієтолог рекомендує вживати жирну рибу, таку як лосось і скумбрія, яйця і навіть гриби. Вітамін D, як пише видання, необхідний для загального здоров'я, а його дефіцит підвищує ризик інфекцій.

Овес та ячмінь. Ці зерна багаті на бета-глюкани. Вони мають “імуномодулюючий ефект”. 

Корисні жири. Необхідну дозу омега-3 жирних кислот можна отримати з однієї порції жирної риби, такої як скумбрія, лосось, сардини або форель. Жирні кислоти необхідні для вироблення імунних клітин. Вегани та вегетаріанці можуть отримувати омега-3 жирні кислоти з насіння чіа, льону та волоських горіхів.

Пробіотичні продукти. Кефір, кімчі та квашена капуста допомагають живити корисні бактерії кишківника.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яка дієта захистить від раку, захворювань серця та передчасної смерті. 




Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2116868/six-foods-stop-you-getting
