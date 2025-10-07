Диетолог назвала 6 продуктов, которые защитят от простуды и гриппа этой зимой

Защитить организм от простуды и гриппа можно без применения медицинских препаратов. Повысить иммунитет можно, сменив ежедневный рацион.

Продукты. Иллюстративное фото

Диетолог Керри Торренс рассказала, какие 6 ключевых продуктов защитят организм от простуды, пишет газета Express. Среди полезных продуктов осенью и зимой она назвала следующие:

Фрукты и овощи. Диетолог в целом советует добавить в рацион разнообразные ярко окрашенные овощи. Сладкий картофель, тыква и свекла особенно богаты бета-каротином, который превращается в витамин А. Этот витамин необходим для поддержания прочности слизистой носа и легких, достаточной для защиты от инфекции.

Для повышения иммунитета диетолог рекомендует оранжевые и красные фрукты, в частности, апельсины, манго, абрикосы и дыни.

Также нужно употреблять овощи и фрукты, богатые витамином С – листовые темно-зеленые овощи, такие как мангольд и шпинат, а также перец, брокколи, горох, киви и цитрусовые.

Много чеснока и лука. Они не только содержат специальные масла, которые обладают антимикробным действием, тем самым помогая защитить от бактериальных, вирусных инфекций и поддерживают здоровье кишечника.

Витамин D. Диетолог рекомендует употреблять жирную рыбу, такую как лосось и скумбрия, яйца и даже грибы. Витамин D, как пишет издание, необходим для всеобщего здоровья, а его дефицит повышает риск инфекций.

Овес и ячмень. Эти зерна богаты бета-глюканами. Они обладают “иммуномодулирующим эффектом”.

Полезные жиры. Необходимую дозу омега-3 жирных кислот можно получить из одной порции жирной рыбы, такой как скумбрия, лосось, сардины или форель. Жирные кислоты необходимы для выработки иммунных клеток. Веганы и вегетарианцы могут получать омега-3 жирные кислоты из семян чиа, льна и грецких орехов.

Пробиотические продукты. Кефир, кимчи и квашеная капуста помогают питать полезные бактерии кишечника.

