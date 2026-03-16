Діабет значно ближче через вживання одного овоча: медики шокували застереженням

Картопля вже понад два століття залишається одним із найпоширеніших продуктів у раціоні українців. Вона міцно закріпилася на щоденному столі та стала майже таким самим традиційним гарніром, як паста в Італії. Проте для людей із цукровим діабетом часто виникає питання: чи можна їсти картоплю та як вона впливає на рівень цукру в крові.

Лікар-гастроентеролог медичної мережі Добробут Людмила Федорченко пояснила, що картопля дійсно здатна підвищувати рівень глюкози. Це пов’язано з високим вмістом крохмалю — швидких вуглеводів, які в організмі швидко перетворюються на глюкозу. Водночас продукт не є повністю забороненим для людей із діабетом.

"При цукровому діабеті 1 типу питання не в тому, чи можна діабетику їсти картоплю. Головне – скільки вуглеводів вона містить і як правильно розрахувати інсулін", — каже експерт.

За словами лікарки, у 100 грамах картоплі міститься приблизно 17–20 г вуглеводів — це близько 1,5–2 хлібних одиниць. Тому продукт можна включати до раціону, але важливо контролювати порцію та враховувати кількість вуглеводів під час підбору інсуліну.

"Картопля при діабеті 1 типу враховується як будь-який інший вуглеводний продукт: розраховується кількість вуглеводів, підбирається болюс інсуліну, враховується глікемічний індекс продукту. Тобто вона може бути частиною раціону, якщо правильно розраховувати кількість", – пояснила вона.

Фахівчиня рекомендує не робити картоплю основною частиною страви. Оптимальна порція — приблизно 100–150 грамів за один прийом їжі. Надмірна кількість може значно підвищувати глікемічне навантаження. Також бажано вживати її не частіше ніж 3–4 рази на тиждень і поєднувати з білковими продуктами та овочами. Найкращі способи приготування — відварювання або запікання у шкірці, тоді як від смаженої картоплі чи пюре варто відмовитися.

Для людей із цукровим діабетом 2 типу важливість контролю ще вища. Через інсулінорезистентність глюкоза після продуктів із високим вмістом крохмалю може підвищуватися швидше й довше залишатися на небезпечному рівні. Саме тому лікарі радять обмежувати порції та частіше обирати альтернативні гарніри.

