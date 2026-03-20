Ця суперриба обганяє скумбрію та оселедець за користю: експерти здивували заявою

Багато хто вважає, що цінність риби визначається її ціною, але насправді головними критеріями є вміст білка, жирних кислот та мікронутрієнтів. Існують види риби, які часто залишаються поза увагою, хоча за концентрацією корисних речовин перевершують популярні лосось, скумбрію чи оселедець, і чудово підходять для регулярного споживання.

Однією з таких недооцінених риб є сардина. Попри невеликий розмір і доступність, вона є справжнім концентратом поживних речовин серед морських видів риби. Сардина багата на омега-3 жирні кислоти, які відіграють важливу роль у роботі серцево-судинної системи, зменшенні запальних процесів та підтримці когнітивних функцій. При цьому жирні кислоти містяться у природній формі, яка легко засвоюється організмом, і за їхньою щільністю на 100 грамів продукту сардина навіть перевищує лосося.

Крім того, сардина є джерелом повноцінного білка з високою біологічною цінністю, що містить усі необхідні амінокислоти для відновлення м’язової тканини.

Сардина також багата на мікроелементи. Якщо вживати її разом із кістками, особливо у консервованому вигляді, вони стають м’якими та безпечними, що сприяє підтримці кісткової тканини. Важливими нутрієнтами є:

· вітамін D — для засвоєння кальцію та зміцнення імунітету;

· вітамін B12 — для нервової системи та кровотворення;

· селен — потужний антиоксидант;

· фосфор — для енергетичного обміну.

На відміну від лосося, сардина накопичує значно менше важких металів, включно з ртуттю, тому її можна їсти регулярно. Більша частина сардин виловлюється в дикій природі, а не вирощується штучно, що забезпечує більш стабільний природний склад. Крім того, концентрація поживних речовин у невеликій порції дозволяє легко покривати добову потребу організму.

Найбільш практичний спосіб споживання — консервовані сардини у власному соку або в оливковій олії, що зберігає всі корисні властивості. Підходить і свіжа чи заморожена риба для запікання чи приготування на пару, уникаючи сильного обсмажування, щоб не руйнувати цінні жирні кислоти.

