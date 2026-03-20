Эта суперрыба обгоняет скумбрию и сельдь за пользой: эксперты удивили заявлением

Многие считают, что ценность рыбы определяется ее ценой, но на самом деле главными критериями является содержание белка, жирных кислот и микронутриентов. Существуют виды рыбы, которые часто остаются без внимания, хотя по концентрации полезных веществ превосходят популярные лосось, скумбрию или сельдь, и отлично подходят для регулярного потребления.

Фото: из открытых источников

Одной из таких недооцененных рыб есть сардина. Несмотря на небольшой размер и доступность, она является подлинным концентратом питательных веществ среди морских видов рыбы. Сардина богата омега-3 жирными кислотами, которые играют важную роль в работе сердечно-сосудистой системы, уменьшении воспалительных процессов и поддержании когнитивных функций. При этом жирные кислоты содержатся в легко усваиваемой организмом природной форме и по их плотности на 100 граммов продукта сардина даже превышает лосося.

Кроме того, сардина является источником полноценного белка с высокой биологической ценностью, содержащим все необходимые аминокислоты для восстановления мышечной ткани.

Сардина также богата микроэлементами. Если употреблять ее вместе с костями, особенно в консервированном виде, они становятся мягкими и безопасными, что способствует поддержанию костной ткани. Важными нутриентами являются:

· витамин D – для усвоения кальция и укрепления иммунитета;

· витамин B12 – для нервной системы и кроветворения;

· селен – мощный антиоксидант;

· фосфор – для энергетического обмена.

В отличие от лосося, сардина накапливает гораздо меньше тяжелых металлов, включая ртуть, поэтому ее можно есть регулярно. Большая часть сардин вылавливается в дикой природе, а не выращивается искусственно, что обеспечивает более стабильный природный состав. Кроме того, концентрация питательных веществ в небольшой порции позволяет легко покрывать дневную потребность организма.

Наиболее практичный способ потребления – консервированные сардины в собственном соке или в оливковом масле, которое сохраняет все полезные свойства. Подходит и свежая или замороженная рыба для запекания или приготовления на пару, избегая сильного обжаривания, чтобы не разрушать ценные жирные кислоты.

