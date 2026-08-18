Ця популярна риба переповнена небезпечними речовинами: медики приголомшили відкриттям

Риба залишається важливою частиною здорового харчування, адже забезпечує організм білком, омега-3, вітамінами та мінералами. Водночас деякі морські види можуть накопичувати метилртуть — токсичну сполуку, яка потрапляє у водне середовище та з часом концентрується в тканинах риб. Саме тому до великих хижих видів варто ставитися обережніше, зокрема до деяких видів тунця.

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Тунець може містити більше ртуті через свої розміри, тривалість життя та харчування іншими морськими організмами. Особливо це стосується великоокого тунця, який американські FDA та EPA відносять до видів, яких краще уникати через високий рівень ртуті. Водночас інші види тунця мають значно нижчі показники, тому повністю відмовлятися від цього продукту більшості людей не потрібно.

Найбільше занепокоєння надлишок метилртуті викликає через його вплив на нервову систему. Особливо чутливими є організм плода та маленьких дітей. Саме тому вагітним і жінкам, які годують грудьми, а також дітям радять особливо уважно ставитися до вибору риби та не зловживати видами з високим вмістом ртуті.

Для більшості здорових дорослих риба залишається корисною частиною збалансованого меню. Основний ризик виникає тоді, коли людина постійно їсть один і той самий вид риби, особливо якщо він належить до хижих і довгоживучих. Найкращою стратегією є різноманітність раціону та чергування різних видів.

До риби з нижчим вмістом ртуті належать лосось, сардини, анчоуси, атлантична скумбрія, минтай і консервований світлий тунець. Вони також забезпечують організм важливими поживними речовинами, зокрема білком, вітамінами B12 і D, йодом, селеном та жирними кислотами омега-3.

Раніше портал "Коментарі" вже писав, що багато хто вважає, що цінність риби визначається її ціною, але насправді головними критеріями є вміст білка, жирних кислот та мікронутрієнтів. Існують види риби, які часто залишаються поза увагою, хоча за концентрацією корисних речовин перевершують популярні лосось, скумбрію чи оселедець, і чудово підходять для регулярного споживання.