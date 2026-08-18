Эта популярная рыба переполнена опасными веществами: медики ошеломили открытием

Рыба остается важной частью здорового питания, ведь снабжает организм белком, омега-3, витаминами и минералами. В то же время, некоторые морские виды могут накапливать метилртуть — токсичное соединение, которое попадает в водную среду и со временем концентрируется в тканях рыб. Именно поэтому к большим хищным видам следует относиться более осторожно, в частности к некоторым видам тунца.

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Тунец может содержать больше ртути из-за своих размеров, продолжительности жизни и питания другими морскими организмами. Особенно это касается крупноглазого тунца, который американские FDA и EPA относят к видам, которые лучше избегать из-за высокого уровня ртути. В то же время другие виды тунца имеют значительно более низкие показатели, поэтому полностью отказываться от этого продукта большинству людей не нужно.

Наибольшее беспокойство избыток метилртути вызывает из-за его влияния на нервную систему. Особенно чувствительны организм плода и маленьких детей. Именно поэтому беременным и кормящим грудью, а также детям советуют особенно внимательно относиться к выбору рыбы и не злоупотреблять видами с высоким содержанием ртути.

Для большинства здоровых взрослых рыба остается полезной частью сбалансированного меню. Основной риск возникает тогда, когда человек постоянно ест один и тот же вид рыбы, особенно если он относится к хищным и долгоживущим. Лучшей стратегией является разнообразие рациона и чередование разных видов.

К рыбе с более низким содержанием ртути относятся лосось, сардины, анчоусы, атлантическая скумбрия, минтай и консервированный светлый тунец. Они также снабжают организм важными питательными веществами, в частности белком, витаминами B12 и D, йодом, селеном и жирными кислотами омега-3.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что многие считают, что ценность рыбы определяется ее ценой, но на самом деле главными критериями является содержание белка, жирных кислот и микронутриентов. Существуют виды рыбы, которые часто остаются без внимания, хотя по концентрации полезных веществ превосходят популярные лосось, скумбрию или сельдь, и отлично подходят для регулярного потребления.