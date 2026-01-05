logo_ukra

Ця крупа неодмінно повинна бути у вашому раціоні: її 7 переваг точно здивують
commentss НОВИНИ Всі новини

Ця крупа неодмінно повинна бути у вашому раціоні: її 7 переваг точно здивують

Дієтологи підкреслюють, що перловка приносить багато користі для здоров’я, і важливо розуміти, чому її варто включати в раціон регулярно

5 січня 2026, 14:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Перлова крупа часто залишається недооціненою через свою дешевизну та асоціацію з їдальнями чи бюджетними закладами. Проте насправді вона є справжнім джерелом користі для організму, а правильне приготування робить її смачною та ситною. Дієтологи наголошують, що включення перловки в раціон має численні переваги для здоров’я, і варто знати, чому її варто їсти регулярно.

Ця крупа неодмінно повинна бути у вашому раціоні: її 7 переваг точно здивують

Фото: з відкритих джерел

Високий вміст клітковини

Ячмінь – одне з найкращих джерел клітковини серед цільнозернових продуктів. В одній чашці перловки міститься близько 6 грамів клітковини та всього 193 калорії. Це допомагає нормалізувати травлення, покращує контроль рівня цукру в крові та сприяє зменшенню ваги, підвищуючи відчуття ситості.

Вітаміни та мінерали

Перлова крупа багата на вітаміни групи B, зокрема ніацин (B3) та B6, які підтримують енергетичний обмін, роботу нервової системи та імунітет. Крім того, ячмінь містить марганець, селен, фосфор та залізо, що позитивно впливає на кістки, зуби, щитовидну залозу та загальний обмін речовин.

Фітохімічні сполуки

Ячмінь містить тисячі рослинних сполук, які поки що досліджені не повністю, але вчені вважають, що вони здатні зменшувати ризик розвитку різних захворювань, включно з онкологічними.

Антибактеріальний та антиоксидантний ефект

Лігнани, що містяться у перловці, надають антиоксидантні, протипухлинні та противірусні властивості. Ці речовини можуть допомагати профілактиці серцево-судинних хвороб та підтримувати імунітет.

Зниження рівня холестерину

Фітостероли, присутні у перловці, сприяють зниженню "поганого" холестерину, що позитивно впливає на стан серцево-судинної системи.

Захист серця та судин

Флавоноїди в ячмені допомагають зменшити ризик серцевих захворювань, а токоли – антиоксиданти – знижують ймовірність інсульту.

Регулярне вживання перловки допомагає підтримувати здоров’я серця, покращує травлення, сприяє нормалізації рівня холестерину та забезпечує організм важливими мінералами та вітамінами. Ця проста, доступна крупа заслуговує на постійне місце у раціоні кожної людини.

