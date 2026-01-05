Эта крупа непременно должна быть в вашем рационе: ее 7 преимуществ точно удивят

Перловая крупа часто остается недооцененной из-за своей дешевизны и ассоциации со столовыми или бюджетными заведениями. Однако на самом деле она является настоящим источником пользы для организма, а правильное приготовление делает ее вкусной и сытной. Диетологи отмечают, что включение перловки в рацион имеет многочисленные преимущества для здоровья, и следует знать, почему ее следует есть регулярно.

Фото: из открытых источников

Высокое содержание клетчатки

Ячмень – один из лучших источников клетчатки среди цельнозерновых продуктов. В одной чашке перловки содержится около 6 г клетчатки и всего 193 калории. Это помогает нормализовать пищеварение, улучшает контроль уровня сахара в крови и способствует уменьшению веса, повышая ощущение сытости.

Витамины и минералы

Жемчужная крупа богата витаминами группы B, включая ниацин (B3) и B6, которые поддерживают энергетический обмен, работу нервной системы и иммунитет. Кроме того, ячмень содержит марганец, селен, фосфор и железо, что оказывает положительное влияние на кости, зубы, щитовидную железу и общий обмен веществ.

Фитохимические соединения

Ячмень содержит тысячи растительных соединений, которые пока исследованы не полностью, но ученые считают, что они способны уменьшать риск развития различных заболеваний, включая онкологические.

Антибактериальный и антиоксидантный эффект

Лигнаны, содержащиеся в перловке, придают антиоксидантные, противоопухолевые и противовирусные свойства. Эти вещества могут помогать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживать иммунитет.

Снижение уровня холестерина

Фитостеролы, присутствующие в перловке, способствуют снижению "плохого" холестерина, что оказывает положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы.

Защита сердца и сосудов

Флавоноиды в ячмене помогают уменьшить риск сердечных заболеваний, а иногда – антиоксиданты – снижают вероятность инсульта.

Регулярное употребление жемчуга помогает поддерживать здоровье сердца, улучшает пищеварение, способствует нормализации уровня холестерина и обеспечивает организм важными минералами и витаминами. Эта простая, доступная крупа заслуживает постоянного места в рационе каждого человека.

