Ця каша стане в рази кориснішою, якщо додати до неї це: про що мова

Вівсянка — популярний сніданок, який забезпечує організм енергією та корисними речовинами. Її можна зробити ще ціннішою, додавши фрукти, горіхи, насіння, зокрема льон, пише Eatingwell.

За словами дієтологині Пейдж Аберастурі, насіння льону додає клітковину, білок і корисні жири, що підтримують серце. Це робить страву більш ситною та сприяє стабільному рівню цукру в крові. Дослідження Springer Nature підтверджує: клітковина і омега-3 уповільнюють засвоєння вуглеводів, завдяки чому відчуття ситості зберігається довше.

Лляне насіння багате на омега-3 та харчові лігнани, які підтримують серцево-судинне здоров’я. Регулярне споживання цих речовин знижує рівень загального холестерину, ЛПНЩ і ЛПДНЩ, зменшує запалення та артеріальний тиск, зазначає дієтологиня Джанель Лезервуд

Вівсянка та льон разом допомагають контролювати холестерин завдяки розчинній і нерозчинній клітковині. Нерозчинна клітковина покращує травлення, а розчинна живить корисні бактерії кишківника, що додатково сприяє зниженню холестерину, пояснює дієтологиня Ейвері Зенкер.

Насіння льону також багате на антиоксиданти, включно з вітаміном Е, омега-3 та поліфенолами, які зменшують пошкодження клітин і запалення, підвищують імунітет і захищають від хронічних захворювань.

Для кращого засвоєння поживних речовин рекомендують використовувати мелене насіння, але зберігати його слід у холодильнику або морозильній камері, щоб уникнути гіркоти та втрати цінних компонентів. Оптимально перемелювати льон безпосередньо перед додаванням у страву.

Приготування вівсянки з льоном просте: додайте 1–2 столові ложки меленого насіння після варіння, добре перемішайте, а для уникнення надто густої консистенції використовуйте трохи більше рідини. Насіння додає каші м’який горіховий смак і робить її більш поживною.

