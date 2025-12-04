Эта каша станет в разы полезнее, если добавить к ней это: о чем речь

Овсянка – популярный завтрак, обеспечивающий организм энергией и полезными веществами. Ее можно сделать еще более ценной, добавив фрукты, орехи, семена, в частности лен, пишет Eatingwell.

Фото: из открытых источников

По словам диетологии Пейдж Аберастури, семена льна добавляют клетчатку, белок и полезные жиры, поддерживающие сердце. Это делает блюдо более сытным и способствует стабильному уровню сахара в крови. Исследование Springer Nature подтверждает: клетчатка и омега-3 замедляют усвоение углеводов, благодаря чему ощущение сытости сохраняется дольше.

Льняные семена богаты омега-3 и пищевыми лигнанами, которые поддерживают сердечно-сосудистое здоровье. Регулярное потребление этих веществ снижает уровень общего холестерина, ЛПНП и ЛПОНП, уменьшает воспаление и артериальное давление, отмечает диетология Джанель Лезервуд

Овсянка и лен вместе помогают контролировать холестерин благодаря растворимой и нерастворимой клетчатке. Нерастворимая клетчатка улучшает пищеварение, а растворимая питает полезные бактерии кишечника, что дополнительно способствует снижению холестерина, объясняет диетология Эйвери Зенкер.

Семена льна также богаты антиоксидантами, включая витамин Е, омега-3 и полифенолами, которые уменьшают повреждение клеток и воспаление, повышают иммунитет и защищают от хронических заболеваний.

Для лучшего усвоения питательных веществ рекомендуют использовать молотые семена, но хранить их следует в холодильнике или морозильной камере во избежание горечи и потери ценных компонентов. Оптимально перемалывать лен непосредственно перед добавлением в блюдо.

Приготовление овсянки с леном простое: добавьте 1–2 столовые ложки молотых семян после варки, хорошо перемешайте, а во избежание слишком густой консистенции используйте немного больше жидкости. Семена придают каше мягкий ореховый вкус и делают ее более питательной.

