Цукровий діабет точно дасть про себе знати: ця популярна страва завдасть велткої шкоди
НОВИНИ

Цукровий діабет точно дасть про себе знати: ця популярна страва завдасть велткої шкоди

Метод приготування картоплі є важливим фактором. Наприклад, споживання трьох порцій картоплі фрі на тиждень збільшує ризик на 20%

17 березня 2026, 11:55
Клименко Елена

Картопля фрі — один з найбільш популярних і впізнаваних продуктів по всьому світу. Однак її часте вживання має серйозні наслідки для здоров'я, зокрема підвищує ризик розвитку діабету 2 типу. Це стало відомо з результатів нового дослідження, опублікованого в The Guardian.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, споживання картоплі фрі тричі на тиждень збільшує ймовірність розвитку діабету 2 типу на 20%. Якщо ж людина їсть картоплю фрі п’ять разів на тиждень, цей ризик зростає вже на 27%. Це свідчить про негативний вплив цього продукту на метаболізм та загальний стан організму при регулярному вживанні.

Проте дослідники наголошують, що не сама картопля є шкідливою, а метод її приготування. Наприклад, запечена або варена картопля збільшує ризик розвитку діабету лише на 5% при такій самій частоті вживання. Вчені також зазначають, що найбільш корисною альтернативою картоплі є заміна її на цільнозернові продукти. Такі зміни в раціоні можуть знизити ймовірність розвитку діабету на 8%.

Ще одне цікаве спостереження: якщо повністю виключити картоплю фрі з харчування, ризик розвитку діабету зменшується на цілих 19%. Це свідчить про те, наскільки важливо обирати здоровіші методи приготування картоплі та контролювати її кількість у раціоні.

Крім того, дієтологиня Кавтер Хашем із Лондонського університету імені королеви Марії підкреслює, що картопля може бути частиною здорового та збалансованого харчування, якщо вона готується без великої кількості жиру та солі. Важливо пам’ятати, що спосіб приготування відіграє ключову роль у визначенні корисності цього продукту.

Як вже писали "Коментарі", сучасні дослідження доводять, що натуральне вершкове масло може бути корисним елементом щоденного раціону за умови помірного вживання. Цей продукт багатий поживними речовинами, які підтримують різні функції організму, тому дієтологи радять не відмовлятися від масла повністю, а навчитися грамотно включати його до меню.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
