Цукровий діабет точно дасть про себе знати: ця популярна страва завдасть велткої шкоди

Картопля фрі — один з найбільш популярних і впізнаваних продуктів по всьому світу. Однак її часте вживання має серйозні наслідки для здоров'я, зокрема підвищує ризик розвитку діабету 2 типу. Це стало відомо з результатів нового дослідження, опублікованого в The Guardian.

Згідно з дослідженням, споживання картоплі фрі тричі на тиждень збільшує ймовірність розвитку діабету 2 типу на 20%. Якщо ж людина їсть картоплю фрі п’ять разів на тиждень, цей ризик зростає вже на 27%. Це свідчить про негативний вплив цього продукту на метаболізм та загальний стан організму при регулярному вживанні.

Проте дослідники наголошують, що не сама картопля є шкідливою, а метод її приготування. Наприклад, запечена або варена картопля збільшує ризик розвитку діабету лише на 5% при такій самій частоті вживання. Вчені також зазначають, що найбільш корисною альтернативою картоплі є заміна її на цільнозернові продукти. Такі зміни в раціоні можуть знизити ймовірність розвитку діабету на 8%.

Ще одне цікаве спостереження: якщо повністю виключити картоплю фрі з харчування, ризик розвитку діабету зменшується на цілих 19%. Це свідчить про те, наскільки важливо обирати здоровіші методи приготування картоплі та контролювати її кількість у раціоні.

Крім того, дієтологиня Кавтер Хашем із Лондонського університету імені королеви Марії підкреслює, що картопля може бути частиною здорового та збалансованого харчування, якщо вона готується без великої кількості жиру та солі. Важливо пам’ятати, що спосіб приготування відіграє ключову роль у визначенні корисності цього продукту.

